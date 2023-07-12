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Сильная жара, дожди с грозами: прогноз погоды в Казахстане на 13 июля

Сильная жара, дожди с грозами: прогноз погоды в Казахстане на 13 июля Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 13 июля 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части страны пройдут дожди с грозами, днем град, шквал, лишь на юге и востоке страны погода преимущественно без осадков.

По республике синоптики прогнозируют усиление ветра, на юге, юго-западе, севере страны – пыльная буря.

В Астане – переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза, пыльная буря. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, ночью 3-8, днем 9-14 м/с, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°С, днем сильная жара +36+38°С.

В Алматы – малооблачно, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°С, днем сильная жара +35+37°С.

В Шымкенте – небольшая облачность, без осадков. Ветер южный с переходом на северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +23+25С, днем сильная жара +40+42°С.

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