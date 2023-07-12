Казахстанским фермерам до сих пор не выплатили почти 32 млрд субсидий

Казахстанские аграрии до сих пор ждут выплаты 31,8 млрд субсидий, заявки на которые они подавали через портал Gosagro.kz, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе МСХ РК 12 июля, в "листе ожидания" по выплате субсидий сейчас остаются 32 146 заявок. По ним фермерам должны выплатить 96,5 млрд тенге, из этой суммы уже перечислили около 69,4 млрд тенге. Кроме того, через госсистему субсидирования сельхозпроизводители получат компенсацию прошлогодних долгов по выплатам еще на 28,4 млрд тенге.

Вместе с тем управления сельского хозяйства по регионам до сих пор не выплатили аграриям субсидии на 31,8 млрд тенге. Всего казахстанские фермеры подали через Gosagro.kz 100 144 заявки, из них 37 236 пока на рассмотрении, 22 444 заявки отклонили.

По действующим договорам субсидирования процентной ставки одобрили заявки на 40,4 млрд тенге, из этой суммы уже выплатили 35,8 млрд тенге. По новым субсидиям аграрии подали 5077 заявок на 109,3 млрд тенге, из них пока одобрили и направили в резерв 968 заявок на 18,5 млрд тенге. В Минсельхозе подчеркнули, что сейчас единая государственная информационная система субсидирования (ЕГИСС) работает в штатном режиме.

Ранее многие казахстанские фермеры получили отказы при попытке получить субсидии через портал Gosagro. Основной причиной отрицательных решений по субсидиям стало требование агрохимических картограмм, предъявлять которые стало необходимо только в 2023 году. Из-за этого министерство внесло поправки в правила предоставления выплат, и теперь получить их могут многие аграрные организации – в том числе, например, ИП дочери Даниала Ахметова.