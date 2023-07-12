Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Казахстанским фермерам до сих пор не выплатили почти 32 млрд субсидий

Аграриям Казахстана до сих пор не выплатили почти 32 млрд тенге субсидий Фото: primeminister.kz
Казахстанские аграрии до сих пор ждут выплаты 31,8 млрд субсидий, заявки на которые они подавали через портал Gosagro.kz, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе МСХ РК 12 июля, в "листе ожидания" по выплате субсидий сейчас остаются 32 146 заявок. По ним фермерам должны выплатить 96,5 млрд тенге, из этой суммы уже перечислили около 69,4 млрд тенге. Кроме того, через госсистему субсидирования сельхозпроизводители получат компенсацию прошлогодних долгов по выплатам еще на 28,4 млрд тенге.

Вместе с тем управления сельского хозяйства по регионам до сих пор не выплатили аграриям субсидии на 31,8 млрд тенге. Всего казахстанские фермеры подали через Gosagro.kz 100 144 заявки, из них 37 236 пока на рассмотрении, 22 444 заявки отклонили.

По действующим договорам субсидирования процентной ставки одобрили заявки на 40,4 млрд тенге, из этой суммы уже выплатили 35,8 млрд тенге. По новым субсидиям аграрии подали 5077 заявок на 109,3 млрд тенге, из них пока одобрили и направили в резерв 968 заявок на 18,5 млрд тенге. В Минсельхозе подчеркнули, что сейчас единая государственная информационная система субсидирования (ЕГИСС) работает в штатном режиме.

Ранее многие казахстанские фермеры получили отказы при попытке получить субсидии через портал Gosagro. Основной причиной отрицательных решений по субсидиям стало требование агрохимических картограмм, предъявлять которые стало необходимо только в 2023 году. Из-за этого министерство внесло поправки в правила предоставления выплат, и теперь получить их могут многие аграрные организации – в том числе, например, ИП дочери Даниала Ахметова.

Читайте также

Темпы роста экономики Казахстана с начала года составили 5%

Аутсайдеров по неосвоению бюджета среди министерств назвал Жамаубаев

Токаев: В столице ТЭЦ возглавляет юрист, РЭК – оценщик, теплотранзит – агроном, горводоканал – зоотехник

Никита Дробны
МСХ РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В акимате Балхаша прокомментировали видео со "взрывом"
В акимате Балхаша прокомментировали видео со "взрывом"
Новые правила дорожного движения утвердили в Казахстане
Новые правила дорожного движения утверждены в Казахстане
Сколько будут стоить документы для казахстанценв с 2024 года
Сколько будут стоить документы для казахстанцев с 2024 года
В Казахстане утвердили новые правила перечисления пенсионных взносов работодателями в ЕНПФ
В Казахстане утвердили новые правила перечисления обязательных пенсионных взносов в ЕНПФ
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления