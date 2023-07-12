В Китае мнение свахи по браку и деторождению разделило общество

Деньги или дети? Сваха заявила, что люди, зарабатывающие 700 долларов в месяц и имеющие детей, "живут лучше, чем сверхбогатые люди, не имеющие потомства", сообщает Zakon.kz.

В Китае сваха по фамилии Ван ответила на вопрос блогера Сяолуо о браке и детях. Она заявила, что человек с детьми, зарабатывающий 700 долларов в месяц, живет лучше, чем одинокий человек с состоянием 70 млн долларов. Ее мнение вызвало бурную дискуссию в соцсетях, сообщает SCMP.

"Я думаю, что богатый человек не так хорош, как мой сын. У моего сына есть потомство, а значит, у нашей страны есть будущее", – заявила Ван, не приведя никаких аргументов в пользу своих слов.

После того как Сяолуо разместил видеоролик, он стал вирусным в Китае, Ван столкнулась с гневными комментариями. Расстроенная Ван попросила Сяолуо дать ей возможность защитить свои аргументы.

Ван, более 30 лет занимающаяся сватовством, заявила, что на примере своего сына подчеркивает важность брака, и повторила свое мнение о том, что одинокий богатый человек не может быть счастливее менее обеспеченного человека, имеющего семью.



В качестве единственного доказательства своих слов Ван привела случай с одинокой женщиной 1980-х годов рождения, которая пришла к ней в поисках "идеального" парня. По словам Ван, эта женщина считала, что важнее, чтобы мужчина был молодым, а не богатым.

Затем она рассказала, что видела много родителей, забирающих детей из школы на электровелосипедах и мотоциклах, и задала риторический вопрос: "лучше ли одиноким и бездетным богатым людям, которые ездят на роскошных автомобилях в поисках молодости и красоты?".



Комментаторы разделились во мнениях. Один из них заявил, что 70 млн долларов "не так значимы, как следующее поколение". Другой заявил, что "его счастье гораздо важнее, нежели наличие потомства.

В Китае постоянное давление со стороны родителей и общества на молодых людей с целью заставить их как можно скорее вступить в брак и завести детей, а в некоторых случаях и принудить их к этому, остается распространенным явлением.



В последние десятилетия в Китае наблюдается снижение как числа браков, так и числа рождений, что создает угрозу демографического обрыва по мере быстрого старения населения. Согласно данным Статистического бюллетеня по гражданским делам за 2021 год, ежегодный коэффициент браков снизился с 0,77% в 2017 году до 0,54% в 2021 году.

В 2020 году, по данным Министерства гражданских дел, в Китае заключили брак всего 8,13 млн пар, что на 12% меньше, чем в предыдущем году. Этот показатель снижается седьмой год подряд.