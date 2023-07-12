Из недр земли: как ученые объясняют вулканическую активность

10 июля в 30 километрах от исландской столицы Рейкьявика началось извержение вулкана Фаградальсфьядль. В последний раз он "активничал" в прошлом году. Zakon.kz вспоминает извержения вулканов за последние годы.

Исландия

После начала извержения Фаградальсфьядля доступ к опасной зоне был полностью заблокирован, местная полиция призвала жителей не приближаться к ней.

Вместе с тем, по словам президента Исландии Гудни Йоханнессона, угрозы инфраструктуре нет.

Мировые СМИ, однако, отметили, что извержение стало третьим за последние три года, но масштабы его куда значительнее предшественников.

Издание Iceland Monitor обратило внимание читателей на тот факт, что за несколько дней до инцидента в разных местах полуострова наблюдался подъем почвы. Также за последнюю неделю в районе зафиксировали до тысячи землетрясений, магнитуда некоторых из них превышала 5,0.

Исландия вообще отличается высокой вулканической активностью. Так, в августе прошлого года страну уже "встряхнуло" – по вине того же геологического образования, что и сейчас. Тогда вулканолог Торвальд Линклейтер, комментируя ситуацию интернет-газете Visir.is, назвал извержение "небольшим".

"Бушевало" оно и в 2021-м – вот тут и начинается самое интересное. До обозначенного периода вулкан Фаградальсфьядль "не подавал признаков жизни" в течение 6000 лет. Что разбудило его в неспокойные двадцатые XXI века, в одночасье превратив неприметную возвышенность в исландскую достопримечательность, остается только догадываться.

Nýtt myndskeið af eldgosinu í Geldingardal, tekið úr þyrlu Landhelgisgæslunnar. #Eldgos #Reykjanes pic.twitter.com/GAVzPKYxnT — Veðurstofa Íslands / Icelandic Met Office (@Vedurstofan) March 19, 2021

Говоря об Исландии, уместно вспомнить происшествие 2010 года. Тогда – после 200-летнего перерыва – о себе внезапно напомнил другой местный вулкан, под ледником Эйяфьятлайокудль. Он впервые "очнулся" в конце марта – робко, без серьезных последствий. Однако "со второй попытки" разгул стихии, после выброса в воздух огромного количества пепла, привел к практически полному прекращению авиасообщения над Европой. Последствия ощущались и в окрестностях некоторых российских городов. К слову, о скором пробуждении монстра сейсмологи предупредили еще в 2009-м, отследив частые, но слабые землетрясения в окрестностях ледника.

Россия

В начале 2023 года вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту до 7,5 тыс. метров. Тогда шлейф накрыл нежилую местность.

В апреле российские СМИ вновь упомянули его имя: из-за столба пепла 15 км высотой несколько поселков буквально погрузились во тьму. Более того, со склонов потекли потоки раскаленной массы. Проезд автотранспорта на участке дороги Мильково – Ключи – Усть-Камчатск временно остановили из-за угрозы. В Институте вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН) вулкану присвоили наивысший "красный" код опасности для авиации. Власти Камчатки закрыли ряд школ, жителям порекомендовали не покидать дома без крайней необходимости.

В июне полуостров взволновал вулкан Ключевская сопка. Опасности для населения и авиации его активность, однако, не представляла.

Индонезия

В марте на острове Ява извергся вулкан Мерапи – там ввели третий уровень опасности из четырех. Потоки лавы от кратера растеклись на расстояние 1,5 км. Национальное агентство по смягчению последствий стихийных бедствий запретило людям приближаться к нему на расстояние менее семи километров.

Колумбия

Эту страну в апреле испытывал на прочность Невадо-дель-Руис. Смертоносный вулкан грозил людям скорым извержением. Пик располагается в густонаселенном сельскохозяйственном районе. Печально знаменит тем, что унес жизни десятков тысяч человек в результате мощного извержения 1985 года.

Городам и деревням вокруг горы было предложено эвакуироваться, а местные и национальные власти объявили чрезвычайное положение.

Президент Колумбии Густаво Петро приказал добровольно эвакуировать около 2500 семей в этом районе в качестве меры предосторожности, но многие местные жители отказались, заявив, что они больше беспокоятся о брошенном имуществе, нежели чем о риске столкновения со стихией.

Мнение ученых

В 2010 году во время публичной лекции доктор геолого-минералогических наук, профессор Киевского национального университета им. Т. Шевченко Василий Загнитко рассказал о гипотезе, связывающей воедино вулканическую деятельность и землетрясения – гипотеза новой глобальной тектоники, или тектоники литосферных плит. Есть когнитивные течения, вызывающие движение литосферных плит. При столкновении двух плит та, что тяжелее, "подныривает" под более легкую, погружаясь на глубину до 700 км. Именно на границах таких плит происходят вулканические явления и землетрясения.

В 2013-м российские светила науки пытались разобраться, почему один за другим начали "просыпаться" камчатские вулканы. Особое внимание было приковано к Жупановскому – он "заговорил" после полувекового молчания. Однако, как отметила тогда научный сотрудник института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Наталья Малик, за историю Института вулканологии значимых наблюдений здесь не было.

В 2016 году ученые из Техасского университета Остина проследили связь между извержениями и глобальными климатическими изменениями. И пришли к выводу, что пугающая активизация у активных континентальных окраин может быть связана с потеплением, продолжающимся последние 720 млн лет. По мнению специалистов, когда активность этих вулканических цепей была ниже, происходило похолодание и наступал ледниковый период.