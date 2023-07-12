Рано "похоронили": что будет со свалкой автобусов в пригороде Алматы

Пользователей соцсетей возмутили фотографии, которые недавно опубликовал житель Алматы. На кадрах изображен целый автопарк зеленых городских автобусов. Прозвали это место "кладбищем автобусов". Корреспондент Zakon.kz узнал, кому сейчас принадлежат эти автобусы и что теперь с ними будет.

Житель Алматы Аюп Казиев рассказал, что наткнулся на это интересное местечко, когда вместе со своей девушкой ехал в Конаев через село Жетыген.

Он отметил, что сам довольно часто пользуется общественным транспортом, поэтому удивился тому, как почти новые автобусы без дела оставили стоять под солнцем.

Фото: Instagram/ajupventure

"Эти зеленые городские автобусы за воротами не особо были видны, будто их специально прикрыли старыми Yutong. Естественно, мне стало интересно, я сфотографировался и опубликовал. Считаю, что это достаточно острая тема. Недавно и льготное автокредитование приостановили, сказали, что начнут субсидировать общественный транспорт. Так зачем было списывать эти автобусы, непонятно. Считаю, что это просто расточительство", – поделился Аюп Казиев.

Парень добавил, что в целом автобусы выглядели относительно новыми, правда, на некоторых были побиты окна. Однако заметно, что за ними никто не ухаживает, будто просто так оставили и использовать больше не собираются.

Фото: Zakon.kz

На следующий день Аюп нашел еще одно интересное местечко недалеко от поселка Самсы, на этот раз со старыми самолетами. Опубликовал видео и в шутку подписал: "делаю экскурсии по заброшкам, недорого". Мы спросили, обращался ли к нему уже кто-нибудь насчет таких экскурсий.

"Это я так пошутил. Но ко мне уже обращались по поводу экскурсий. Бывают же люди, которым интересны заброшенные места, транспорт, техника. Я думаю, что можно было бы проводить такие экскурсии", – отметил он.

Наш корреспондент отправился в поселок Жетыген, чтобы лично посмотреть на это "кладбище автобусов". И вот что мы увидели.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Остановились мы недалеко от входа, однако спустя пару минут к нам вышла охрана и попросила убрать авто. На месте нам рассказали, что ежедневно на смену выходит по три человека, не считая хвостатых помощников.

Так, один из охранников наблюдает за территорией из авто, второй следит по камерам, а третий проводит пеший обход.

Фото: Zakon.kz

Поскольку территория охраняемая, долго мы там не смогли находиться.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

В городском автобусном автопарке "Алматыэлектротранс" нам сообщили, что все автобусы теперь принадлежат Алматинской области. Их разово передали региону в 2022 году.

"По поручению главы государства о необходимости перехода на экологические виды транспорта на газе или электротяге в 2022 году было принято решение о передаче дизельных автобусов на баланс акимата Алматинской области. Таким образом, в область были переданы 300 автобусов марки ЛиАЗ, ГАЗ и ПАЗ. Все переданные автобусы являются дизельными и имели высокую степень износа", – рассказали в "Алматыэлектротранс".

Фото: Zakon.kz

А вот что нашему корреспонденту рассказали в акимате Алматинской области, которому теперь принадлежат эти автобусы.

"Данные автобусы нуждались в ремонте и были частично разукомплектованы. Со своей стороны акимат Алматинской области в данное время проводит работы по определению дефектов, а также оценки восстановительных работ автобусов. Те, что можно будет починить, акимат области приведет в порядок и запустит на маршруты", – сообщили в акимате Алматинской области.

В пресс-службе уточнили, что некоторые автобусы уже отремонтировали, и сейчас они курсируют между несколькими населенными пунктами.

К слову, в Алматы в целях экологизации общественного транспорта акимат города планирует закупить 600 газовых автобусов. Так, 100 автобусов доставят до конца июля, а оставшиеся 500 поставят до конца этого года.