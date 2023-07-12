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Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной Сеильды Байшакова

Выразил соболезнования в связи с кончиной Сеильды Байшакова Фото: akorda.kz
Глава государства выразил соболезнования в связи с кончиной ветерана спорта Сеильды Байшакова, сообщает Zakon.kz.

Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким легенды казахского футбола, ветерана спорта Сеильды Байшакова, передает Акорда.

"Сеильда Икрамулы долгие годы блестяще защищал честь футбольной команды «Кайрат». Будучи выдающимся тренером и наставником, он делился с молодыми футболистами опытом и знаниями и тем самым внес значительный вклад в развитие отечественного спорта. Имя и светлый образ Сеильды Икрамулы, посвятившего свою жизнь беззаветному служению избранному делу, навсегда останутся в памяти народа", – говорится в телеграмме.

Легендарный защитник алматинского "Кайрата" и сборной СССР Сеильда Байшаков скончался 12 июля 2023 года.

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