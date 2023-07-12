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Асаин Байханов: Вопрос аварийных школ в Павлодарской области будет решен до конца года

Казахстан Павлодарская область аким Асаин Байханов школы Фото: Zakon.kz
Аким Павлодарской обалсти Асаин Байханов на брифинге СЦК 12 июля рассказал о создании в регионе образовательных учреждений нового формата и решении вопроса аварийных школ, передает Zakon.kz.

Аким Павлодарской области Асаин Байханов отметил, что квалифицированных рабочих кадров в регионе не может быть без образования.

"В рамках Национального проекта "Комфортная школа" в области будут построены пять школ нового формата на 5,5 тысяч мест. Начать два из них планируем в этом году. Также в этом году мы планируем полностью решить проблему наличия аварийных школ, построив новые учреждения среднего образования в трех селах области". Асаин Байханов

Аким сообщил, что до 2026 года планируется капитально отремонтировать 176 школ в регионе.

Также на брифинге Асаин Байханов рассказал о проектах в области модернизации инфраструктуры в Павлодарской области. По информации акима за полгода в регионе создано 7000 новых рабочих мест. Кроме того, он сообщил, что в Павлодаре все повреждения на дорогах после экстремального ливня уже устранены.

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Анастасия Прилепская
Байханов Асаин Казахстан Павлодарская область
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