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В Турции провалилась часть трассы из-за дождей

В Турции обвалилась часть трассы из-за дождей Фото: скриншот видео
В Турции из-за проливных дождей обвалилась часть трассы Орду — Сивас, соединяющей Черное и Средиземное моря, сообщает Zakon.kz.

Происшествие попало на видео, которое опубликовало в Twitter издание Büyük Sivas.

На снятых очевидцами кадрах можно увидеть, что на месте дороги образовалась глубокая яма, в которую провалился асфальт.

Постепенно огромная яма становится еще шире и глубже. По данным издания, при обрушении никто не пострадал. Губернатор провинции Орду Тунджай Сонел сообщил, что разрушенную трассу закрыли для движения в обоих направлениях.

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