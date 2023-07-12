В Турции провалилась часть трассы из-за дождей
Происшествие попало на видео, которое опубликовало в Twitter издание Büyük Sivas.
На снятых очевидцами кадрах можно увидеть, что на месте дороги образовалась глубокая яма, в которую провалился асфальт.
Постепенно огромная яма становится еще шире и глубже. По данным издания, при обрушении никто не пострадал. Губернатор провинции Орду Тунджай Сонел сообщил, что разрушенную трассу закрыли для движения в обоих направлениях.
Ливни обрушились на Турцию вечером 8 июля, с тех пор осадки не прекращаются. За четыре дня от воды пострадали около 32 жилых домов и 35 транспортных средств. На данный момент власти региона проводят оценку ущерба и восстанавливают инфраструктуру.Ordu-Sivas yolu böyle çöktü! Şok görüntüler! #sel #yağış #yol #sivas pic.twitter.com/FitQrvIhek— Büyük Sivas Haber (@buyuksivashaber) July 11, 2023