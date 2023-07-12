Итоги дня: закон о возврате незаконных активов, новые ПДД, обмеление Каспия

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 12 июля подписал один из самых резонансных законов – "О возврате государству незаконно приобретенных активов".и ряд сопутствующих ему законов, МВД утвердило новые правила дорожного движения. Об этих и других важных новостях расскажет Zakon.kz.

Законы

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О возврате государству незаконно приобретенных активов".

Закон направлен на возврат незаконно приобретенных активов государству или вовлечение их в законный экономический оборот в Казахстане, устранение причин и условий, способствовавших их незаконному приобретению и выводу, а также восстановление социальной справедливости в обществе.

В частности, закон распространяется на субъектов, которые являются (являлись) лицами, занимающими ответственную государственную должность, должности в государственных юридических лицах, субъектах квазигосударственного сектора, а также аффилированных с указанными лицами субъектов.

Для применения положений закона они должны иметь в совокупности активы на сумму свыше установленного Законом порога – 13 млн МРП (44 млрд 850 млн тенге, или порядка 100 млн долларов).

Также подписано несколько сопутствующих законов. Подробнее можно посмотреть здесь.

Новые ПДД

Приказом МВД утверждены новые Правила дорожного движения, которые вводятся в действие с 21 июля.

В целом, Правила дорожного движения остались прежними. Несколько изменен пункт оформления дорожно-транспортного происшествия. Теперь предусматривается применение так называемого европейского протокола при незначительных авариях.

Если нет пострадавших, при взаимном согласии водителей в оценке обстоятельств случившегося, предварительно составив схему происшествия и подписав ее, они прибывают в ближайшее подразделение органов внутренних дел для оформления происшествия.

Также в правила говорится о правах и обязанностях водителей, о запретах для пассажиров, указывается, как должны двигаться велосипеды и мопеды.

Все подробности можно посмотреть здесь.

Назначение

Председатель комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК Ербол Мырзабосынов получил новую должность. Он стал президентом Ассоциации Qazaq Kuresi.

Ербол Мырзабосынов – мастер спорта международного класса по казах курес, заслуженный тренер. Он стоял у истоков создания Ассоциации Qazaq Kuresi, был генеральным директором. Под его непосредственным руководством были утверждены единые правила казах курес на территории страны и на международной арене. Казах курес вошел в состав Объединенного мира борьбы.

Под эгидой UWW впервые прошел чемпионат мира по этому виду спорта среди трех возрастных групп".

Комуслуги



Министр энергетики Алмасадам Саткалиев на пресс-конференции в правительстве рассказал о плюсах повышения тарифов на коммунальные услуги и объяснил, почему правительство идет на эти непопулярные меры.

По его словам, главным плюсом станет восстановление базовой инфраструктуры, это также позволит построить новые мощности, обеспечить опережающий рост экономики РК, будет способствовать тому, что заработает программа энергосбережения, ресурсосбережения. Начнется политика рационального пользования энергоресурсами.

В свою очередь в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития рассказали, что повышение тарифов на комуслуги не коснется малообеспеченных граждан, и объяснили, как будет работать механизм поддержки.

Так, по словам руководителя Управления жилищных отношений Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК Султангали Жалкул, малообеспеченные казахстанцы могут обратиться за назначением жилищной помощи.

На эту помощь могут претендовать казахстанцы, чье жилье признано единственным в РК и те, кто арендует жилье в госфонде. И им даже не нужно быть в списке социально уязвимых категорий населения. Самый главный критерий – расчеты по доходам и расходам на комуслуги.

"Эта госуслуга предоставляется в течение восьми дней. Предоставляются документы о собственности, о доходах и расходах, о расходах – это квитанции. Услуга оказывается за квартал – за три месяца. В среднем компенсация по республике за квартал составляет 20 тысяч тенге", - сказал глава управления.

Спецоперация в трех городах

Комитет национальной безопасности совместно с МВД, а также при координации прокуратуры Западно-Казахстанской области провел в Алматы, Уральске и Аксае единовременную спецоперацию по пресечению деятельности двух преступных группировок.

В результате спецоперации задержаны 20 участников преступных групп, которых подозревают в вымогательстве, хулиганстве и грабежах. Согласно предварительным данным, подозреваемые в корыстных целях запугивали граждан, которые, опасаясь физической расправы, не обращались с заявлениями в органы внутренних дел.

Группировки состояли из бывших осужденных и приверженцев деструктивных религиозных течений.

Ущерб на полмиллиарда тенге

Антикор завершил досудебное расследование в отношении членов ОПГ, которой руководил бывший президент АО "Әскери құрылыс" Тажиденов.

по делу привлекают к уголовной ответственности 11 человек. Среди них родные брат и племянник, а также подчиненные Тажиденова. Они отвечали за финансовую и корпоративную деятельность подконтрольных ему ТОО "Әскери құрылыс" и филиала этой компании в Астане.

Фигурантов дела подозревают в хищении бюджетных средств в особо крупных размерах. По версии следствия, они подписывали фиктивные договоры с аффилированными компаниями на приобретение товаров и услуг, а также на оказание безвозмездной финансовой помощи. Общая сумма ущерба составила 596 млн тенге.

Обмеление Каспия



"Национальная компания "Қазақстан Ғарыш Сапары" провела мониторинг состояния Каспийского моря, которое активно мелеет. Согласно данным космической съемки, в северной части казахстанской акватории Каспия обнажилось морское дно.

Так, по данным дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), за последние 15 лет акватория казахстанского сектора Каспийского моря значительно уменьшилась – на 7,1%".

Также сократилась площадь водного зеркала казахстанского сектора Каспия. По данным нацкомпании, в 2008 году она составила 113 866,67 кв. км, в 2023 году – 105 745,23 кв. км.

Специалисты отмечают, что падение уровня Каспийского моря может привести к ряду негативных последствий, затрагивающих как экосистемы, так и морское хозяйство.

В январе 2023 года в Минэкологии прокомментировали обмеление Каспия, сообщив, что этот процесс связан в первую очередь с изменением климата. По их данным, в 2006-2020 годах на акваторию Каспийского моря выпадало наименьшее количество осадков, а процессы испарения были более интенсивными.

Погода

По данным РГП "Казгидромет", 13 июля на юге, 13-14 июля на северо-востоке, юго-востоке, в центре Казахстана сохраняется очень сильная жара до 45°С. По республике сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Между тем 14-15 июля на северо-западе, 15 июля на севере страны ожидаются сильные ливневые дожди. На юге, юго-востоке и юго-западе республики сохранится погода без осадков.

Посмотреть полный прогноз на 13 июля можно здесь.

Мировые новости

В ООН приняли резолюцию, осуждающую сожжение Корана и других священных книг.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил о тревожном росте преднамеренных и публичных актов религиозной ненависти, проявляющихся в периодическом осквернении Священного Корана в некоторых европейских и других странах.

По словам Тюрка, надругательство или разрушение убеждений может привести к поляризации общества и обострению напряженности. А дискуссия в ООН вызвана недавними случаями сожжения Корана, который является основой веры для более чем миллиарда людей.

В мире спорта

Сотрудникам футбольного клуба "Жетысу" выплатили "лишних" почти 30 млн тенге в виде заработной платы.

Об этом стало известно по итогам проверки Департамента внутреннего государственного аудита (ДВГА) Министерства финансов РК.

Руководству футбольного клуба направили предписание на устранение выявленных нарушений и возврат излишне начисленных денежных средств. Речь идет не только о дежурных сотрудниках ФК "Жетысу", но и о самих футболистах. Все они получили лишние суммы по заработной плате. Отметим, бюджет клуба на 2023 год составляет 1,2 млрд тенге.

Конфликт

Известный казахстанский боксер Бейбут Шуменов попал в неприятную историю. В одном из столичных ТРЦ его засняли на видео, как он наносил профессиональные удары по мужчине с ребенком. После бурного обсуждения непрофессионального повеления боксера, спортсмен высказал свою версию конфликта в социальных сетях и рассказал, что инцидент произошел из-за поведения ребенка, который наносил удары по спине его сыну. В последствии выяснилось, что малыш является аутистом и боксер принес ему извинения.

В тоже время он высказал возмущение поведением отца мальчика, который "прикрывался им как щитом", и сообщил, что судмедэскпертиза установила, что он не получил ни легкого, ни среднего вреда своему здоровью вследствие полученных телесных повреждений.

По словам Шуменова, на данный момент конфликт полностью исчерпан.

Теннис

Двукратная чемпионка турниров "Большого шлема" в парном разряде, а ныне капитан женской сборной Казахстана Ярослава Шведова начала выступление на Уимблдоне в турнире легенд.

В турнире легенд в рамках Открытого чемпионата Великобритании принимают участие только звезды мирового тенниса, которые уже завершили профессиональную карьеру. Турнир проводится в парном разряде среди мужчин и женщин – восемь дуэтов поделены на две группы. Победители квартетов выходят в финал.

Пополнение

Четырехкратная чемпионка турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира Наоми Осака родила девочку. Об этом рассказал ее бойфренд и отец ребенка, рэп-исполнитель Cordae во время своего концерта. Остальные подробности пока не разглашаются.

Музыкант добавил, что они стали родителями 9 июля. В январе 2023 года Осака объявила, что ждет ребенка. Спортсменка стала мамой выпервые.

Утрата

На 72-м году скончался прославленный казахстанский футболист и функционер, легендарный защитник алматинского "Кайрата" и сборной СССР Сеильда Байшаков.

За народную команду "Кайрат" он сыграл около 300 матчей. В последние годы гордость казахстанского футбола работал на руководящих постах Республиканской федерации футбола и Ассоциации футзала нашей страны..