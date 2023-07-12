Поезд врезался в пассажирский автобус в Атырау
Фото: Zakon.kz
В Атырау поезд врезался в пассажирский автобус на переезде. Есть пострадавшие, сообщает Zakon.kz.
Водитель автобуса пересекал железнодорожные пути в неположенном месте, передает портал "Мой город" со ссылкой на пресс-службу полиции области.
В результате ДТП пострадали два человека. Их состояние удовлетворительное.
Пассажиры автобуса находятся в удовлетворительном состоянии. Сотрудники полиции ведут сбор документов.
Ранее в мае стало известно, что грузовой поезд сбил автомобили на переезде в Алматы.
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