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Поезд врезался в пассажирский автобус в Атырау

Поезд врезался в пассажирский автобус в Аытрау Фото: Zakon.kz
В Атырау поезд врезался в пассажирский автобус на переезде. Есть пострадавшие, сообщает Zakon.kz.

Водитель автобуса пересекал железнодорожные пути в неположенном месте, передает портал "Мой город" со ссылкой на пресс-службу полиции области.

В результате ДТП пострадали два человека. Их состояние удовлетворительное.

Пассажиры автобуса находятся в удовлетворительном состоянии. Сотрудники полиции ведут сбор документов.

Ранее в мае стало известно, что грузовой поезд сбил автомобили на переезде в Алматы.

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Константин Вноровский
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