Поезд врезался в пассажирский автобус в Атырау

В Атырау поезд врезался в пассажирский автобус на переезде. Есть пострадавшие, сообщает Zakon.kz.

Водитель автобуса пересекал железнодорожные пути в неположенном месте, передает портал "Мой город" со ссылкой на пресс-службу полиции области.

В результате ДТП пострадали два человека. Их состояние удовлетворительное.

Пассажиры автобуса находятся в удовлетворительном состоянии. Сотрудники полиции ведут сбор документов.

Ранее в мае стало известно, что грузовой поезд сбил автомобили на переезде в Алматы.