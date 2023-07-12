В Минкультуры высказались по поводу инцидента с боксером Шуменовым

В Астане во время проведения одного из мероприятий председатель Комитета по делам спорта и физической культуры Ербол Мырзабосынов прокомментировал конфликт в столичном ТРЦ с чемпионом мира по боксу Бейбутом Шуменовым, сообщает Zakon.kz.





"Существует утвержденная этика. В этом направлении ведется работа со спортсменами, тренерами и членами национальной сборной. Также мы проводим идеологическую работу. И тут мы услышали новости о Бейбуте Шуменове. Конечно, это неправильный поступок, тем более, это произошло в общественном месте. Мы не поддерживаем такие действия", – сказал председатель Комитета по делам спорта и физической культуры Ербол Мырзабосынов.

По его словам, казахстанские спортсмены должны подавать пример обществу.

Ранее в соцсетях распространялось видео, на котором мужчина нападает на другого мужчину с ребенком на руках и бьет его несколько раз. Позже в нападавшем опознали чемпиона мира по боксу Бейбута Шуменова. Спустя некоторое время он сам в соцсетях рассказал подробности инцидента и сообщил, что конфликт начался из-за ссоры детей. Он также обвинил отца ребенка, который якобы им прикрывался, как щитом.

По словам спортсмена, судмедэскпертиза определила, что пострадавший мужчина не получил ни легкого, ни среднего вреда своему здоровью вследствие имеющихся телесных повреждений.

"В данной ситуации я хочу попросить извинения у малыша, который был на руках у мужчины, и жалею, что ребенок оказался свидетелем этого неприятного зрелища. На данный момент конфликт полностью исчерпан", – заключил Шуменов.