Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Люди и машины оказались забрызганы грязью после аварии на водопроводе в Алматы

Люди и машины оказались забрызганы грязью после аварии на водопроводе в Алматы Фото: Facebook/Андрей Андреев
Инцидент с прорывом водопровода в Алматы, в результате которого грязью залило и людей, и машины, прокомментировали в акимате Турксибского района, сообщает Zakon.kz.

В соцсетях появились фотографии, на которых запечатлены люди и машины, заляпанные грязью.

Инцидент произошел возле аэропорта Алматы.

В аппарате акима Турксибского района прокомментировали произошедшее.

"На участке велась прокладка сетей водопровода частной компанией по заказу Международного аэропорта Алматы. Наши сотрудники выехали на место, подрядная организация заказчика ведет работы по устранению аварии", – говорится в сообщении.

Также указано, что "по информации заказчика", подрядная организация готова возместить причиненный ущерб в результате аварии.

Ранее стало известно, что в ВКО перевернулся грузовик с 23 тоннами серной кислоты.

Читайте также

96 свертков с наркотиками изъяли у закладчика в Костанайской области

Поезд врезался в пассажирский автобус в Атырау

В Рудном ребенок попал в реанимацию после падения с дерева

Константин Вноровский
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В акимате Балхаша прокомментировали видео со "взрывом"
В акимате Балхаша прокомментировали видео со "взрывом"
Новые правила дорожного движения утвердили в Казахстане
Новые правила дорожного движения утверждены в Казахстане
Сколько будут стоить документы для казахстанценв с 2024 года
Сколько будут стоить документы для казахстанцев с 2024 года
В Казахстане утвердили новые правила перечисления пенсионных взносов работодателями в ЕНПФ
В Казахстане утвердили новые правила перечисления обязательных пенсионных взносов в ЕНПФ
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления