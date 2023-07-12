Люди и машины оказались забрызганы грязью после аварии на водопроводе в Алматы
Фото: Facebook/Андрей Андреев
Инцидент с прорывом водопровода в Алматы, в результате которого грязью залило и людей, и машины, прокомментировали в акимате Турксибского района, сообщает Zakon.kz.
В соцсетях появились фотографии, на которых запечатлены люди и машины, заляпанные грязью.
Инцидент произошел возле аэропорта Алматы.
В аппарате акима Турксибского района прокомментировали произошедшее.
"На участке велась прокладка сетей водопровода частной компанией по заказу Международного аэропорта Алматы. Наши сотрудники выехали на место, подрядная организация заказчика ведет работы по устранению аварии", – говорится в сообщении.
Также указано, что "по информации заказчика", подрядная организация готова возместить причиненный ущерб в результате аварии.
Ранее стало известно, что в ВКО перевернулся грузовик с 23 тоннами серной кислоты.
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