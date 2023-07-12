Люди и машины оказались забрызганы грязью после аварии на водопроводе в Алматы

Фото: Facebook/Андрей Андреев

Инцидент с прорывом водопровода в Алматы, в результате которого грязью залило и людей, и машины, прокомментировали в акимате Турксибского района, сообщает Zakon.kz.

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