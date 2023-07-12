Опубликовано видео передачи Минобороны РФ оружия и техники от ЧВК "Вагнер"

Появилось видео, на котором запечатлен прием Минобороны РФ вооружения и боевой техники от ЧВК "Вагнер", сообщает Zakon.kz.

На кадрах от Минобороны РФ видны танки, самоходная артиллерия, пушки, многочисленные ящики с боеприпасами и стрелковым оружием.

Всего переданы более двух тысяч единиц техники, в том числе сотни танков Т-90, Т-80 и Т-72Б3, РСЗО "Град", "Ураган", ЗРК "Панцирь", самоходные артиллерийские установки, бронетранспортеры и прочее. Как рассказали в ведомстве, среди техники десятки единиц ни разу не применялись в боевых условиях.

Минобороны РФ также сообщило, что от ЧВК "Вагнер" принято более 2,5 тыс. тонн различных боеприпасов и около 20 тыс. единиц стрелкового оружия.

Уточняется, что вся полученная от ЧВК "Вагнер" техника и вооружение будут доставлены в тыловые районы, где будет проведено их техническое обслуживание и подготовка "к использованию по предназначению".

"Вся техника и вооружение доставляются в тыловые районы, где ремонтно-восстановительные подразделения Вооруженных сил Российской Федерации проводят техническое обслуживание и подготовку для использования по предназначению", – заключили в ведомстве.

Ранее появилась информация, что глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин встречался с Путиным после попытки военного переворота.



В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силы ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа. Это произошло после заявлений предпринимателя Евгения Пригожина о том, что российские вооруженные силы якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям ЧВК. Эту информацию опровергли в Минобороны РФ, а также в ФСБ.



Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.

Позже президент Беларуси Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба белорусского лидера сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации.