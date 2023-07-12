В Таразе ликвидировали фитолабораторию по производству наркотиков

Сотрудники Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции Жамбылской области ликвидировали фитолабораторию по производству наркотиков в Таразе, сообщает Zakon.kz.

В ходе операции был проведен обыск у 61-летнего гражданина Российской Федерации, передает пресс-служба ДП Жамбылской области.

При осмотре в огороде в покрышке от шины обнаружены четыре куста каннабиса. Также сотрудники выявили баню, переделанную под фитолабораторию. Там обнаружены два куста каннабиса. В разных частях дома находилась высушенная марихуана.

Всего в ходе обыска изъято шесть кустов каннабиса общим весом 2,4 кг, марихуана высушенная общим весом 113 г.

"Задержанный дал признательные показания. В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 300 УК РК "Посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений или культивирование сортов конопли, мака или других растений, содержащих наркотические вещества". Данная статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо наказывается исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок". Начальник УПН ДП Жамбылской области Алим Бажикбаев

Ранее стало известно, что у закладчика в Костанайской области изъяли 96 свертков с наркотиками.