В Жетысуской области задержали 15 чиновников по подозрению в хищении

Спецпрокуроры в Жетысуской области задержали 15 должностных лиц, сообщает Zakon.kz.

Всего выявлено хищений на 16,5 млрд, передает "Хабар 24".

На данный момент расследуется пять уголовных дел, также недавно в суд направили еще два уголовных дела по аналогичному обвинению.

По данным прокуроров, чиновники присвоили больше 400 млн тенге. Пятерых осудили. В доход государства вернули свыше 230 млн тенге. Один из резонансных случаев связан со строительством коттеджного городка в Талдыкоргане.

"Ряд должностных лиц были взяты под стражу. В целом дело продолжается. В ближайшее время будет принято окончательное процессуальное решение, дело будет направлено в суд и все причастные лица, чья вина будет доказана органами следствия, будут привлечены к уголовной ответственности". Прокурор Жетысуской области Мадияр Басшыбаев

Ранее стало известно, что руководство детского дома в Абайской области похитило более 6 млн тенге.