Объявлены номинанты телепремии "Эмми-2023"

Фото: кадр из сериала "Одни из нас"

Американская телевизионная академия назвала номинантов на премию "Эмми". В список вошли сериалы, транслировавшиеся с 1 июня 2022 по 31 мая 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Как сообщается на официальном сайте телевизионной академии, на премию в комедийной категории претендуют "Начальная школа "Эбботт", "Барри", "Медведь", "Тед Лассо", "Уэнсдэй", "Быть присяжным", "Удивительная миссис Мейзел" и "Убийства в одном здании".

За звание лучшей драмы поборются "Дом Дракона", "Наследники", "Белый лотос", "Корона", "Лучше звоните Солу", "Одни из нас" и "Шершни".

Больше всего номинаций получил сериал "Наследники": его выдвинули на "Эмми" 27 раз. Следом идут "Одни из нас" (24 номинации) и "Белый лотос" (23 номинации).

Сериал "Уэнсдэй", очень популярный в конце 2022 года, номинирован на премию "Эмми" всего в 12 категориях. Но это все равно больше, чем у "Мандалорца" (9 номинаций), "Андора" и "Дома дракона" (по 8 номинаций).

Среди актеров на премию номинированы Дэниэл Рэдклифф за работу в телефильме "Странный Эл", Тэрон Эджертон за роль в шестисерийном биографическом триллере "Черная птица", а также Стивен Ян (сериал "Грызня"), Кумэйл Нанджиани (шоу "Добро пожаловать в Чиппендейлс"), Майкл Шеннон (проект "Джордж и Тэмми") и Эван Питерс ("Монстр: История Джеффри Дамера").

В других категориях к награде представлены Педро Паскаль, Джереми Стронг, Боб Оденкёрк, Мартин Шорт, Джейсон Судейкис и прочие. Среди актрис на главные призы претендуют Наташа Лионн, Рэйчел Броснахэн, Дженна Ортега, Джессика Честейн, Али Вонг и другие.

Церемония награждения состоится 18 сентября.

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