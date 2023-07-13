Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Объявлены номинанты телепремии "Эмми-2023"

Объявлены номинанты телепремии "Эмми-2023" Фото: кадр из сериала "Одни из нас"
Американская телевизионная академия назвала номинантов на премию "Эмми". В список вошли сериалы, транслировавшиеся с 1 июня 2022 по 31 мая 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Как сообщается на официальном сайте телевизионной академии, на премию в комедийной категории претендуют "Начальная школа "Эбботт", "Барри", "Медведь", "Тед Лассо", "Уэнсдэй", "Быть присяжным", "Удивительная миссис Мейзел" и "Убийства в одном здании".

За звание лучшей драмы поборются "Дом Дракона", "Наследники", "Белый лотос", "Корона", "Лучше звоните Солу", "Одни из нас" и "Шершни".

Больше всего номинаций получил сериал "Наследники": его выдвинули на "Эмми" 27 раз. Следом идут "Одни из нас" (24 номинации) и "Белый лотос" (23 номинации).

Сериал "Уэнсдэй", очень популярный в конце 2022 года, номинирован на премию "Эмми" всего в 12 категориях. Но это все равно больше, чем у "Мандалорца" (9 номинаций), "Андора" и "Дома дракона" (по 8 номинаций).

Среди актеров на премию номинированы Дэниэл Рэдклифф за работу в телефильме "Странный Эл", Тэрон Эджертон за роль в шестисерийном биографическом триллере "Черная птица", а также Стивен Ян (сериал "Грызня"), Кумэйл Нанджиани (шоу "Добро пожаловать в Чиппендейлс"), Майкл Шеннон (проект "Джордж и Тэмми") и Эван Питерс ("Монстр: История Джеффри Дамера").

В других категориях к награде представлены Педро Паскаль, Джереми Стронг, Боб Оденкёрк, Мартин Шорт, Джейсон Судейкис и прочие. Среди актрис на главные призы претендуют Наташа Лионн, Рэйчел Броснахэн, Дженна Ортега, Джессика Честейн, Али Вонг и другие.

Церемония награждения состоится 18 сентября.

9 июля стало известно, что Элтон Джон закончил прощальное турне.

Читайте также

Бритни Спирс выпустит мемуары

Экс-солистка группы "Тату" стала мамой второй раз

Мадонна впервые обратилась к фанатам после госпитализации

Константин Вноровский
США
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новые правила дорожного движения утвердили в Казахстане
Новые правила дорожного движения утверждены в Казахстане
В акимате Балхаша прокомментировали видео со "взрывом"
В акимате Балхаша прокомментировали видео со "взрывом"
Сколько будут стоить документы для казахстанценв с 2024 года
Сколько будут стоить документы для казахстанцев с 2024 года
В Казахстане утвердили новые правила перечисления пенсионных взносов работодателями в ЕНПФ
В Казахстане утвердили новые правила перечисления обязательных пенсионных взносов в ЕНПФ
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления