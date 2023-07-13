ООН: С 2019 по 2022 год число голодающих в мире увеличилось на 122 млн

Число голодающих в мире увеличилось на 122 миллиона человек с 2019 года, передает Zakon.kz.

В 2022 году около 735 млн человек в мире столкнулись с проблемой голода, и это на 122 млн больше показателей 2019 года, сообщается в докладе ООН.

"Согласно подсчетам, 691 млн - 783 млн человек в мире столкнулись с голодом в 2022. При принятии среднего показателя - 735 млн - становится ясно, что в 2022 году от голода страдали на 122 млн человек больше, чем в 2019 году", - говорится в докладе "Состояние продовольственной безопасности и питания в мире - 2023".

При этом ООН отмечает, что, несмотря на замедление роста и даже некоторое сокращение количества голодающих, их число все равно остается значительно выше показателя 2019 года - на 122 млн человек. А в отдельных регионах этот показатель и вовсе вырос.



Так, например, в Африке голодающих стало на 11 млн больше по сравнению с 2021 годом. И как отмечается в докладе, если нынешняя тенденция сохранится, мировым правительствам не удастся выполнить поставленную задачу - покончить с голодом к 2030 году.

В документе подчеркивается, что "в 2021-2022 гг. рост числа голодающих в мире остановился, однако во многих странах мира усугублялись продовольственные кризисы".

Ранее в ООН заявили, что изменение климата "вышло из-под контроля".