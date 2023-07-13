Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Алматы и Астане ожидаются неблагоприятные метеоусловия

В Алматы и Астане ожидаются неблагоприятные метеоусловия Фото: pixabay
По информации синоптиков 13 июля благоприятные метеоусловия ожидаются в большинстве городов республики, кроме Алматы и Астаны, сообщает Zakon.kz

Метеорологические условия в этих городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере.

Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

Ранее сообщалось, что в четверг 13 июля с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части страны пройдут дожди с грозами, днем град, шквал, лишь на юге и востоке страны погода преимущественно без осадков.

Читайте также

Экстренную посадку в Баку совершил лайнер Air Astana

В Минобороны РК прокомментировали информацию о крупных хищениях

Асаин Байханов рассказал о развитии инфраструктуры в Павлодарской области

Елена Вебер
Астана Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новые правила дорожного движения утвердили в Казахстане
Новые правила дорожного движения утверждены в Казахстане
В акимате Балхаша прокомментировали видео со "взрывом"
В акимате Балхаша прокомментировали видео со "взрывом"
Сколько будут стоить документы для казахстанценв с 2024 года
Сколько будут стоить документы для казахстанцев с 2024 года
В Казахстане утвердили новые правила перечисления пенсионных взносов работодателями в ЕНПФ
В Казахстане утвердили новые правила перечисления обязательных пенсионных взносов в ЕНПФ
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления