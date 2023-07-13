В Алматы и Астане ожидаются неблагоприятные метеоусловия

По информации синоптиков 13 июля благоприятные метеоусловия ожидаются в большинстве городов республики, кроме Алматы и Астаны, сообщает Zakon.kz

Метеорологические условия в этих городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере.

Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

Ранее сообщалось, что в четверг 13 июля с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части страны пройдут дожди с грозами, днем град, шквал, лишь на юге и востоке страны погода преимущественно без осадков.