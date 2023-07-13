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Законодательство РК

В Минобороны РК прокомментировали информацию о крупных хищениях

В Минобороны РК прокомментировали информацию о крупных хищениях Фото: gov.kz
Должностные лица Минобороны РК к хищениям ОПГ не причастны. Об этом заявили в ведомстве, сообщает Zakon.kz

"Касательно досудебного расследования в отношении организованной преступной группы под руководством бывшего президента АО "Әскери құрылы" Е. Тажиденова и других лиц сообщаем следующее:

По результатам досудебного расследования, проведенного Агентством Республики Казахстан по противодействию коррупции, установлено, что должностные лица Министерства обороны к хищениям, так называемого ОПГ не причастны.

Вследствие противоправных действий должностных лиц, которые сейчас привлечены к уголовной ответственности, финансовое состояние АО "Әскери құрылыс" значительно ухудшилось, в связи с чем образовалась кредиторская задолженность. В целях исключения любых коррупционных фактов Министерством обороны принят ряд строжайших мер: полная смена руководства  АО "Әскери құрылыс", усиление контроля за деятельностью подведомственной организации в целом. Отмечаем, что данные противоправные действия совершены должностными лицами акционерного общества в период с 2019 по 2020 год. Оперативное информирование и следственные мероприятия по всем нарушениям инициированы нынешним руководством Министерства обороны РК в рамках реализации программы по борьбе с коррупционными преступлениями", - говорится  сообщении ведомства, опубликованном в официальном Telegram-канале.

Как отмечается с начала 2022 года проводится работа по реформированию деятельности АО "Әскери құрылыс" и погашению кредиторской задолженности. На сегодняшний день больше 100 компаний подписали медиативные соглашения. Основную часть по имеющейся кредиторской задолженности перед предпринимателями планируется погасить до конца 2023 года в обязательном порядке.

Ранее сообщалось, что Антикор завершил досудебное расследование в отношении членов ОПГ, которой руководил бывший президент АО "Әскери құрылыс" Тажиденов. По делу привлекают к уголовной ответственности 11 человек. Среди них родные брат и племянник, а также подчиненные Тажиденова. Они отвечали за финансовую и корпоративную деятельность подконтрольных ему ТОО "Әскери құрылыс" и филиала этой компании в Астане.

Фигурантов дела подозревают в хищении бюджетных средств в особо крупных размерах. По версии следствия, они подписывали фиктивные договоры с аффилированными компаниями на приобретение товаров и услуг, а также на оказание безвозмездной финансовой помощи.

Общая сумма ущерба составила 596 млн тенге. В целях его возмещения наложены аресты на имущество, добытое преступным путем. В настоящее время обвиняемые преданы суду

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