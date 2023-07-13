Зеленский заявил, что не отдаст территории в обмен на вступление в НАТО

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не откажется от претензий на территории, которые считает своими, в обмен на перспективу ее вступления в НАТО, сообщает Zakon.kz

Как пишет ТАСС на пресс-конференции в Вильнюсе, отвечая на вопрос, могут ли некоторые западные страны готовить сценарий, при котором "вопрос о членстве Украины в НАТО может быть использован для переговоров с Россией" Зеленский ответил:

"Мы не отдадим наши территории и никогда не будем их менять ни на какой замороженный конфликт. Мою позицию четко знают наши партнеры", - отметил глава Украины.

Зеленский также ответил на другой вопрос Politico о том, почему США и Германия якобы выступали против включения в декларацию саммита НАТО в Вильнюсе упоминания о сроках возможного вступления Украины в альянс. "Я уверен, что предательской позиции не будет от [президента США Джо] Байдена и [канцлера ФРГ Олафа] Шольца", - указал он.

Ранее издание Politico писало, что Украина считает, что вопрос ее членства в НАТО может быть использован во время переговоров с Россией о мире. Газета утверждала, что среди украинских руководителей есть опасения, что Германия и другие страны якобы хотят использовать потенциальное членство Украины в НАТО в качестве разменной монеты в будущих мирных переговорах с Россией.

При этом, по словам Зеленского, поддержка Киева со стороны западных партнеров не уменьшится, соответствующие гарантии получены от лидеров стран НАТО. Он добавил, что помощь Запада во многом зависит от ситуации на поле боя.