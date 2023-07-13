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Законодательство РК

Предварительные итоги расследования причин аварий на МАЭК и АНПЗ рассмотрели в правительстве

Предварительные итоги расследования причин аварий на МАЭК и АНПЗ рассмотрели в правительстве Фото: primeminister.kz
Ход расследования причин аварий, произошедших на Мангистауском атомном энергетическом комбинате (МАЭК) и Атырауском нефтеперерабатывающем заводе (АНПЗ), рассмотрен на Госкомиссии под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщает Zakon.kz.

Вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов доложил, что рабочая группа Госкомиссии с 6 по 9 июля совершила выезд в Мангистаускую и Атыраускую области, в результате чего была восстановлена вся цепочка событий, произошедших 3 июля.

Предварительные итоги расследования причин аварий на МАЭК и АНПЗ рассмотрели в правительстве

Фото: primeminister.kz

Кроме того, проведен тщательный анализ состояния энергосистемы Западного региона и отдельно рассмотрена надежность внешнего электроснабжения АНПЗ.

"Произошедшая ситуация свидетельствует о недочетах в прогнозировании баланса и планировании ремонтных схем в энергосистеме Западного региона. Затянулась реализация проекта по усилению электрической сети Западной зоны Единой электроэнергетической системы РК".Пресс-служба правительства РК

Отмечается высокая аварийность региональных станций в Атырауской и Мангистауской областях, в первую очередь МАЭК. Оборудование станции характеризуется высокой степенью износа.

"Вместе с тем имеются вопросы к работе новой парогазовой тепловой станции ТОО "Karabatan Utility Solutions". На Атырауском нефтеперерабатывающем заводе имеются серьезные изъяны в схеме внешнего электроснабжения".Пресс-служба правительства РК

Работа по установлению ответственности должностных лиц в рамках произошедших аварий продолжается.

На сегодня разработан план по решению ряда системных проблем для недопущения подобных ситуаций в будущем, который подразумевает:

  • модернизацию и реконструкцию МАЭК,
  • усиление электрической сети Западной зоны ЕЭС,
  • строительство собственного энергоисточника мощностью на АНПЗ,
  • соединение Западной зоны с ЕЭС РК.
Предварительные итоги расследования причин аварий на МАЭК и АНПЗ рассмотрели в правительстве

Фото: primeminister.kz

Премьер-министр поручил продолжить активную работу по установлению всех обстоятельств произошедших аварий и детально проработать реализацию мер по их недопущению в будущем.

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Вечером 3 июля первые новости о ЧП пришли из Атырау – там отключились свет и вода. Позже стало известно, что из-за глубокой посадки электроэнергии со стороны внешних сетей аварийно остановились технологические установки АНПЗ, ориентировочно в 18:47 произошло полное отключение электроснабжения завода. Причиной тому стала авария на МАЭК. На комбинате отключился энергоблок №1. Из-за этого электростанции Мангистауской и Атырауской областей перешли на изолированную работу.

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Ремонтные работы на тепловой электростанции МАЭК начались 4 июля в 21:50. 6 июля в 5:51 энергоблок был включен в работу.

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