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Михаила Саакашвили осмотрели польские врачи

экс-президент Грузии Фото: Twitter/KyivDuke
Группа польских врачей начала комплексное медобследование бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, сообщает Zakon.kz.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что по его рекомендации группа польских врачей начала комплексное обследование экс-президента Грузии, сообщает "Украинская правда".

О том, что группу врачей, которых еще полгода назад отправил Евросоюз, пустили к заключенному Саакашвили, сообщил и адвокат политика Дито Садзаглишвили.

"После шести месяцев проволочек правительство наконец позволило врачам посетить Михаила Саакашвили в больнице. Медицинская миссия была создана ЕС. Они изучают его состояние и впоследствии сделают свои выводы".Дито Садзаглишвили

Беспокойство о состоянии здоровья Саакашвили и его лечения в заключении возросло на прошлой неделе, когда он впервые за несколько месяцев появился по видеосвязи на судебном заседании, выглядя слабым и истощенным.

Ранее независимые врачи утверждали, что экс-президент Грузии может умереть от болезней, которые развились у него во время заключения. Грузинские власти, однако, утверждают, что Саакашвили оказывается надлежащая медицинская помощь.

После последнего появления Саакашвили в суде в крайне истощенном состоянии Украина вызвала посла Грузии и попросила его вернуться в Тбилиси "для консультаций". Посол Грузии в Украине Георгий Закарашвили в начале июля покинул Киев.

Саакашвили находится под стражей со времени возвращения в Грузию накануне местных выборов 2021 года, а в последнее время его состояние здоровья значительно ухудшилось.

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Грузия Саакашвили Михаил
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