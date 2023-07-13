Тренер "Астаны" оценил первую игру команды в Лиге чемпионов УЕФА

Главный тренер футбольного клуба "Астана" Григорий Бабаян прокомментировал стартовый матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, которую столичная команда провела против "Динамо" из Тбилиси, сообщает Zakon.kz.

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Футбольное противостояние прошло накануне на "Астана Арене". Хозяева поля, ведя в счете 1:0 после первого тайма, не смогли удержать преимущество. На гол Абата Аймбетова ответил Габриэль Сигуа из "Динамо" – 1:1.

"Очень жарко было играть. Были хорошие 15 минут, забили гол, затем была вынужденная замена. В целом, первый тайм был за нами, были моменты. Во втором тайме сыграли неудачно в некоторых эпизодах, пропустили гол. Два матча играешь с оглядкой, любой гол может тебя выключить из игры. Моменты были, но не удалось их реализовать. Ничего еще не решено, шансы 50/50". Григорий Бабаян, главный тренер ФК "Астана"

Ответный матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между "Астаной" и "Динамо" (Тбилиси) состоится в столице Грузии 19 июля.







Накануне также прошли остальные поединки второго игрового дня ЛЧ сезона 2023/24:

ХИК (Финляндия) – "Ларн" (Северная Ирландия) – 1:0.

"Фарул" (Румыния) – "Шериф" (Молдова) – 1:0.

"Хэкен" (Швеция) – "Нью Сэйнтс" (Уэльс) – 3:1.

"Слован Братислава" (Словакия) – "Свифт Эсперанж" (Люксембург) – 1:1.

13 июля ФК "Тобол" примет на своей арене финскую "Хонку" в первом квалификационном раунде Лиги конференций, начало – в 21:00 по времени Астаны.

В конце июня ФК "Астана" победил в первом круге чемпионата КПЛ-2023.