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Новую электроподстанцию "Алмагуль" в Алматы запустят в конце июля

Новую электроподстанцию "Алмагуль" в Алматы запустят в конце июля Фото: Zakon.kz
В Бостандыкском районе Алматы завершена прокладка 4,8 км кабельной линии электроснабжения к новой подстанции "Алмагуль", сообщает Zakon.kz.

Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с населением рассказал, что ее запуск запланирован на конец июля.

По его словам, это позволит обеспечить бесперебойной подачей электроэнергии порядка 200 тысяч потребителей.

"По линии АО "АЖК" в июле также начаты работы по текущему и капитальному ремонту 77,5 км высоковольтных электрических линий, 98 трансформаторных станций и распределительных пунктов. А также производится замена кабельных линий 1,5 км. Срок завершения –конец года", – отметил аким.

Кроме того, по его словам, акиматом в июне начаты работы на присоединенных территориях района по реконструкции 47,2 км электрических сетей в микрорайонах Ерменсай и Ремизовка. Завершение – апрель 2024 года.

Ранее аким Алматы рассказал, когда отремонтируют теплосети в Бостандыкском районе.

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