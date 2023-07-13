Мощные печи казахстанского завода ферросплавов оценили зарубежные эксперты

В Актобе прошла первая международная конференция "Трансформация ферросплавной отрасли: вызовы и тренды".

На площадке университета им. Жубанова собрались казахстанские ученые, специалисты предприятий ERG, эксперты в области металлургии из Канады, Европы, России, Африки, а также студенты. Мероприятие организовал Актюбинский завод ферросплавов, который является филиалом АО ТНК "Казхром", входящего в ERG.

Сегодня Актюбинский завод ферросплавов занимает лидирующие позиции в развитии печей постоянного тока. Технология, используемая на заводе, уникальна: предприятие использует в производстве печи постоянного тока, которых пока нет нигде в мире, ведь их проектная мощность на сегодня самая большая – 75 МВт. Технологическое преимущество не случайно – Актюбинский завод ферросплавов имеет 80-летнюю историю. Сегодня там функционируют три плавильных цеха общей мощностью 500 МВт. Это позволяет производить 740 тыс. феррохрома в год. Причем большая часть – 440 тыс. тонн – выпускается в самом новом цеху, запущенном в 2014 году.