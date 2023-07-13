Мощные печи казахстанского завода ферросплавов оценили зарубежные эксперты
На площадке университета им. Жубанова собрались казахстанские ученые, специалисты предприятий ERG, эксперты в области металлургии из Канады, Европы, России, Африки, а также студенты. Мероприятие организовал Актюбинский завод ферросплавов, который является филиалом АО ТНК "Казхром", входящего в ERG.
Сегодня Актюбинский завод ферросплавов занимает лидирующие позиции в развитии печей постоянного тока. Технология, используемая на заводе, уникальна: предприятие использует в производстве печи постоянного тока, которых пока нет нигде в мире, ведь их проектная мощность на сегодня самая большая – 75 МВт. Технологическое преимущество не случайно – Актюбинский завод ферросплавов имеет 80-летнюю историю. Сегодня там функционируют три плавильных цеха общей мощностью 500 МВт. Это позволяет производить 740 тыс. феррохрома в год. Причем большая часть – 440 тыс. тонн – выпускается в самом новом цеху, запущенном в 2014 году.
Фото: ERG
Но, по словам директора завода Ержана Абдулабекова, достичь этих высот было непросто.
"До вывода на проектную мощность 4-го цеха мы столкнулись со множеством барьеров – поломки, выход из строя, что приводило в отчаяние. В поиске оборудования наши специалисты ездили в Южную Африку, где на заводах имелись похожие печи, но они были менее мощные. Поэтому наши специалисты-технологи доработали конструкцию этих печей. И сегодня мы стабильно работаем на сверхмощности в 75 МВт. Более того, сейчас мы тестируем переход на показатели 80 МВт. Очень рад, что к этим результатам мы пришли в канун 80-летия нашего завода", – отметил он на мероприятии.
Между тем зарубежные металлурги были очень заинтересованы производственными достижениями казахстанских коллег. По мнению Мартина Хансела, представителя австрийской компании RHI-Magnesita AG, проект усиления мощности печей показал впечатляющие результаты.
"Я узнал о проекте еще в 2011 году, когда посетил завод, и рад был наблюдать его развитие. Конечно, в самом начале все задавались вопросом, получится ли осуществить задуманное, ведь эти четыре печи – самые большие в мире. И после того, как проектная мощность достигнет 80 МВт, деятельность "Казхрома" по праву станет индикатором, на который будут ориентироваться другие игроки рынка", – считает он.
Фото: ERG
Ллойд Нельсон, разработчик печей постоянного тока из ЮАР, также впечатлен показателями, к которым Актюбинский завод ферросплавов пришел за 80 лет работы.
"Четыре полномасштабных печи постоянного тока в 4 цехе завода просто поражают своей мощностью. Впервые я начал работать с печами постоянного тока сорок лет назад, и для меня действительно важно быть здесь сегодня", – подчеркнул Нельсон.
Фото: ERG
Благодаря активному технологическому развитию Актюбинский завод ферросплавов вносит огромный вклад в экономику региона и страны. На сегодняшний день продукция предприятия экспортируется в страны Европы, Японию и США. Сегодня на заводе реализуются крупные инвестиционные проекты, связанные с модернизацией производства, наращиванием мощности, экологией. К примеру, почти 14 млн долларов было направлено на полную реновацию легендарной первой печи "Комсомолка", которая впервые была запущена в 1943 году. А во втором цехе на модернизацию 22 печей было направлено более 625 тыс. долларов в 2022 году. В текущем году также будет модернизировано 23 печи с общим бюджетом почти в 1 млн долларов.
По словам генерального директора АО "ТНК Казхром" Сергея Прокопьева, для компании 2023 год особенный – сразу три предприятия, входящих в ее состав, отмечают юбилеи: 85 лет – Донской горно-обогатительный комбинат в Хромтау, 80 лет – Актюбинский завод ферросплавов и 55 лет – Аксуский завод ферросплавов.
"Для нас очень важно не стоять на месте, постоянно развивать технологии, внедрять лучшие мировые практики, а также вкладывать ресурсы в развитие молодых отечественных кадров. Поэтому мы и решили провести эту конференцию, на которой лучшие специалисты смогли обменяться опытом, а студенты и научное сообщество познакомиться с реальными наработками в области металлургии как от казахстанских специалистов, так и от зарубежных коллег. Уверен, мероприятие придаст мощный импульс развитию ферросплавной отрасли нашей страны", – заключил он.
Фото: ERG