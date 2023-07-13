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Как и кому в Алматы планируют компенсировать повышение коммунальных услуг

Как в Алматы будут компенсировать повышение коммунальных тарифов Фото: Zakon.kz
Маслихат Алматы разработал Правила оказания социальной помощи и установления размера выплаты компенсации отдельным категориям нуждающихся граждан в связи с повышением тарифов на коммунальные услуги, сообщает Zakon.kz.

Так, предусматривается, что социальная помощь на выплату компенсации отдельным категориям нуждающихся граждан в связи с повышением тарифов на коммунальные услуги оказывается в денежной форме акиматом города Алматы и предоставляется гражданам, постоянно зарегистрированным и проживающим в городе Алматы.

Социальная помощь предоставляется ежемесячно с месяца обращения на финансовый год.

Социальная помощь оказывается без учета дохода в размере 0,5 МРП (1725 тенге в 2023 году) следующим отдельным категориям нуждающихся гражданам:

  • ветеранам Великой Отечественной войны;
  • ветеранам боевых действий на территории других государств;
  • ветеранам, приравненным по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны;
  • лицам с инвалидностью первой и второй групп;
  • семьям, имеющим или воспитывающим ребёнка (детей) с инвалидностью;
  • многодетным матерям, награжденным подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа", многодетным семьям;
  • семьям лиц, погибших (умерших) при исполнении государственных или общественных обязанностей, воинской службы, при подготовке или осуществлении полета в космическое пространство, при спасении человеческой жизни, при охране правопорядка;
  • пенсионерам по возрасту.

При этом каждому лицу, относящемуся к нескольким категориям, социальная помощь перечисляется только по одному основанию.

Для получения социальной помощи заявитель от себя или от имени семьи предоставляет в уполномоченный орган по месту регистрации места жительства заявление с приложением документа, удостоверяющего личность.

При поступлении заявления на оказание социальной помощи уполномоченный орган в течение одного рабочего дня направляет документы заявителя в участковую комиссию для подготовки заключения о нуждаемости лица (семьи) в социальной помощи.

В свою очередь участковая комиссия в течение двух рабочих дней со дня получения документов, подготавливает заключение о нуждаемости лица (семьи) в социальной помощи и направляет его в уполномоченный орган.

Уполномоченный орган в течение восьми рабочих дней со дня регистрации документов заявителя на оказание социальной помощи принимает решение об оказании либо отказе в оказании социальной помощи на основании заявления и заключения участковой комиссии о необходимости оказания социальной помощи.

В оказании социальной помощи отказывается в случаях:

  • выявления недостоверных сведений, представленных заявителями;
  • получения жилищной помощи.

В случае смерти получателя выплата социальной помощи прекращается на основании сведений или списков о смерти получателя, полученных от органов регистрации актов гражданского состояния (РАГС).

Выплата социальной помощи прекращается в случаях:

  • смерти получателя;
  • выезда получателя на постоянное проживание за пределы города Алматы;
  • направления получателя на проживание в государственные медико-социальные учреждения;
  • выявление недостоверных сведений, предоставленных заявителем;
  • назначения жилищной помощи.

По данным маслихата, в Алматы проживает 316 388 человек из социально уязвимых категорий населения.

"Социальная помощь на компенсацию повышения тарифов будет выплачиваться по заявлению 316 388 СУСН, в размере 0,5 МРП (1725 тенге). Прием документов и выплата будет производиться районными аппаратами акима города на счета заявителей через банки второго уровня. Данная социальная помощь будет действовать до конца текущего года (дальнейшее продление будет рассмотрено с учетом бюджета 2024 года)", - говорится в пояснительной записке.

Указывается, что повышение тарифа для физических лиц в среднем по квитанции с квартиры квадратурой 70 кв.м будет составлять 10%. Компенсация в размере 0,5 МРП будет покрывать разницу повышения тарифов на 12 позиций (водоснабжение, водоотведение, газ, отопление и т.д.), т.е. все 100% повышения. С квадратуры 40 кв.м – 110%.

Также говорится, что принятие решения маслихата города Алматы предусматривает увеличение бюджета на 2 729 млн тенге.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 26 июля. 

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12 июля в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития рассказали, что повышение тарифов на комуслуги не коснется малообеспеченных граждан, и объяснили, как будет работать механизм поддержки.

Так, по словам руководителя Управления жилищных отношений Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК Султангали Жалкул, малообеспеченные казахстанцы могут обратиться за назначением жилищной помощи.

На эту помощь могут претендовать казахстанцы, чье жилье признано единственным в РК, и те, кто арендует жилье в госфонде. И им даже не нужно быть в списке социально уязвимых категорий населения. Самый главный критерий – расчеты по доходам и расходам на комуслуги.

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