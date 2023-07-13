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Каждый год меняют: Досаев ответил на жалобы о замене бордюров

Зачем в Алматы каждый год меняют бордюры, рассказал Досаев Фото: Zakon.kz
Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Бостандыкского района 13 июля рассказал, почему в городе каждый год меняют бордюры, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Одна из жительниц Бостандыкского района спросила акима, почему в Алматы регулярно меняют бордюры, в то время как в некоторых дворах нет нормального асфальта.

Ерболат Досаев объяснил, что когда снимают бордюр, его рихтуют – приводят в порядок и потом укладывают обратно. Те бордюры, которые не подлежат рихтовке, должны менять. 

"На дорогах Алматы два вида бордюров. Первый – это цементно-песчаные, которые прессуются и потом устанавливаются. Срок их жизни – не более пяти лет с учетом того, что мы обрабатываем дороги зимой химическими средствами, а также с учетом очистки спецтехникой, наездов. Второй вид бордюров – гранитные, которые служат от 10 до 15 лет. По проспекту аль-Фараби мы предполагали, что заменим до 20-25% бордюров, но меняем только 3%", – сказал аким.

Глава мегаполиса отметил, что бордюры обеспечивают безопасность для пешеходов, поэтому они должны быть в хорошем состоянии.

"Благодаря общественности я держу вопрос по бордюрам на контроле. Буквально на прошлой неделе я собрал все компании, которые занимаются текущим средним ремонтом дорог. Мы обсудили все накопившиеся проблемы, и я еще раз их предупредил, что в рамках технического надзора мы следим за тем, как они работают. Таким образом, не более 3-5% бордюров заменят, остальные отрихтуют и поставят на место", – добавил Ерболат Досаев.

Ранее аким Алматы объяснил, почему одновременно ремонтируют проспекты аль-Фараби и Абая, а также рассказал, как будут бороться с мопедистами, нарушающими ПДД.

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