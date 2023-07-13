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В Шымкенте с 2021 года ищут подозреваемого в покушении на убийство

В Шымкенте с 2021 года ищут подозреваемого в покушении на убийство Фото: пресс-служба МВД РК
Полиция Шымкента 13 июля 2023 года обратилась за помощью к казахстанцам. В городе уже два года идет розыск подозреваемого в покушении на убийство, сообщает Zakon.kz.

Согласно распространяемому сообщению, УП Енбекшинского района ДП Шымкента объявил в розыск Тойшыбека Баглана Нурлановича, 1994 года рождения.

В Шымкенте с 2021 года ищут подозреваемого в покушении на убийство

Фото: пресс-служба ДП Шымкента

"Мужчину подозревают в совершении преступления, предусмотренного ст. 24-99 УК РК "Покушение на убийство". Так, 24 ноября 2021 года примерно в 20:00 возле дома №3 мкр. Восток он нанес несколько ножевых ранений местному жителю и скрылся с места происшествия".Пресс-служба ДП Шымкента

С того времени злоумышленник скрывается от органов следствия.

В 2021 году он был дважды объявлен в розыск, один из которых – международный.

"Если вы владеете какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого лица, просим сообщить в полицию по каналу 102 или по номерам: (8-771-671-56-63) 57-27-42, 51-22-01, 57-27-60, 57-01-02, факс: 57-03-41".Пресс-служба ДП Шымкента

8 июля стало известно, что в Канаде раскрыли преступление, совершенное почти 50 лет назад. Эта история началась в апреле 1975 года. Тогда 48-летняя Джуэлл "Лалла" Лэнгфорд отправилась в Монреаль, но не вернулась домой. Семья заявила о ее пропаже. Начались розыски. Труп женщины был найден 3 мая этого же года в реке Нейшн в Восточном Онтарио.

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Анастасия Московчук
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