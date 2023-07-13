Кровью и потом: жесточайший отбор прошли 19 бойцов спецназа Нацгвардии и получили краповые береты

30 километров на сорокаградусной жаре, преодоление препятствий и жесткий рукопашный бой. Эти и другие непростые испытания прошли бойцы Нацгвардии за право ношения крапового берета, сообщает Zakon.kz.

В этом году в испытаниях на базе Учебного центра регионального командования "Шығыс" Национальной гвардии РК в Усть-Каменогорске участвовало свыше 80 военнослужащих. Чтобы получить допуск к экзаменам, они предварительно сдали теоретическое тестирование, прошли физическую, высотную и медицинскую подготовку, спуск со специальными устройствами, подготовку по связи и многое другое.

И все-таки самым серьезным и изнуряющим был последний этап испытаний. Здесь бойцов ждал тридцатикилометровый марш по горным хребтам под палящим солнцем, а воздух в Усть-Каменогорске прогрелся почти до 40 градусов, штурм трехметровых бетонных плит и рукопашный бой.

"В изнуряющую жару кандидаты сдавали нормативы по передвижению зигзагообразно по-пластунски, рыли одиночные окопы, накладывали жгут и перетаскивали "раненого" товарища. Затем было преодоление зараженного участка местности в противогазах и последующий марш-бросок до палаточного лагеря. Все это преодолевалось в установленное время и заданные нормативы", – говорит об условиях испытаний боец спецназа "Бүркіт" с позывным Зверь.

Имена и фамилии бойцов спецназа не называются, можно указывать только позывные. И это не случайно, ведь именно на долю спецназовцев выпадает выполнение боевых задач по задержанию отъявленных преступников, террористов, экстремистов и членов ОПГ.

Чтобы дать достойный отпор бандитам и суметь им противостоять, действительно, необходимо быть чрезвычайно подготовленным как физически, так и морально. Именно поэтому каждый кандидат во время испытаний сталкивается с неимоверными физическими и психологическими нагрузками. Здесь бойцы могут продемонстрировать выносливость, силу воли и сплоченность в команде, чтобы преодолеть трудности и достичь финишной точки.

Фото: пресс-служба Национальной гвардии РК

Очередным испытанием на этот раз стало преодоление полосы препятствий со штурмом бетонных трехметровых стен и перемещением по-пластунски под натянутой колючей проволокой.

"Для укрепления стрессоустойчивости кандидатов рядом с полосой препятствий происходили взрывы, а также стрельба боевыми патронами. Это создает условия, приближенные к боевым, и проверяет реакцию кандидатов на стрессовые ситуации", – отметили в пресс-службе Национальной гвардии РК.

Сразу после полосы препятствий кандидаты демонстрировали навыки рукопашного боя. Сначала они сражались между собой, а далее с обладателями краповых беретов.

Фото: пресс-служба Национальной гвардии РК

Получить заветный берет сможет только тот кандидат, который выдержит три раунда по три минуты против действующих спецназовцев.

"Прохождение испытания стало для меня незабываемым опытом. После преодоления марша и полосы препятствий я оказался лицом к лицу с соперниками, которые также стремились к победе. Рукопашный бой стал последним вызовом на пути к краповому берету. Я боролся, несмотря на усталость и боль, и отчаянно защищался от ударов опытных обладателей беретов. Чувство адреналина помогало мне не сдаваться. В итоге смог выдержать все три раунда", – делится своими впечатлениями новоиспеченный обладатель крапового берета с позывным Ричи.

Успешно пройти испытания и выдержать трудности удалось 19 бойцам. Именно им в итоге в торжественной обстановке и были вручены краповые береты.

"Вы сегодня прошли сложные испытания, как физические, так и моральные. Ваша дисциплина, преданность и профессионализм являются образцом для молодого поколения и всех военнослужащих войск правопорядка. Ваш успех не был возможен без поддержки и подготовки со стороны ваших командиров, инструкторов и всего коллектива, в котором вы проходите воинскую службу", – сказал на торжественном вручении символа спецназа министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов.

Он подчеркнул, что создаются такие элитные подразделения, которые готовы противостоять любым вызовам и угрозам, защищать Родину.

"В целях реализации поручения главы государства по количественному и качественному укреплению Национальной гвардии и по указанию министра внутренних дел в Нацгвардии было увеличено количество подразделений специального назначения. В войсках квалификационные испытания проводятся ежегодно в различных климатических поясах нашей страны. Необходимо отметить, что немногим, даже хорошо подготовленным военнослужащим, удается пройти весь маршрут испытаний с полной выкладкой. В итоге все этапы испытаний прошли 19 военнослужащих. Я от имени Главного командования Национальной гвардии и от себя лично поздравляю новых обладателей символа спецназа с вступлением в братство краповых беретов, а ветеранов спецназа c очередным пополнением", – поздравил заместитель министра внутренних дел РК – Главнокомандующий Национальной гвардией генерал-лейтенант Еркин Ботаканов.

Также в этом году за особый вклад в развитие подразделений специального назначения "Бүркіт" краповый берет был вручен министру внутренних дел Марату Ахметжанову.