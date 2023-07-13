Борющийся со старостью миллионер не нашел никаких преимуществ после переливания себе крови сына

Технологический магнат Брайан Джонсон заявил, что больше не будет вливать в себя плазму своего сына-подростка, поскольку "не обнаружил никаких преимуществ", сообщает Zakon.kz.

Брайан Джонсон уже некоторое время стремится изменить свой биологический возраст. Технологический магнат тратит 2 млн долларов для поддержки жесткого распорядка дня, за которым следит команда из 30 врачей.

Для достижения результатов, помимо ежедневных физических нагрузок, он придерживается строгой диеты с общим количеством калорий 1977 в день. Ежедневно он употребляет более 100 добавок.



На прошлой неделе 45-летний миллионер заявил, что прекращает обмен кровью со своим сыном. Ранее Джонсон переливал кровь от незнакомого человека, но в этот раз он решил попробовать сделать то же самое со своим 17-летним сыном Талмейджем и 70-летним отцом Ричардом.

Троица отправилась в клинику в Далласе, где у Ричарда и Тэлмэйджа взяли по литру крови и превратили ее в плазму, затем в эритроциты, лейкоциты и тромбоциты. Плазму Талмейджа ввели в Джонсона, а плазму Джонсона передали Ричарду.

Однако Джонсон заявил, что прекратил эксперимент после того, как увидел "отсутствие пользы" от лечения.

"Обмен молодой плазмы может быть полезен для биологически пожилых людей или при определенных заболеваниях. В моем случае он не дает преимущества в дополнение к уже проводимым мероприятиям. Альтернативные методы обмена плазмы или фракций молодой плазмы имеют большие перспективы. Результаты исследования моего отца еще не получены". Брайан Джонсон

Утверждения о том, что плазма молодых организмов может улучшить здоровье людей старшего поколения, существуют уже давно. В прошлом исследования по этому вопросу проводились на мышах, однако, по мнению экспертов, результаты были неубедительными, и применять их на людях было бы довольно опрометчиво.

Биохимик из Национального медицинского центра City of Hope в Лос-Анджелесе Чарльз Бреннер заявил, что такой способ бездоказателен и относительно опасен.