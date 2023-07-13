Досаев о хамском поведении водителей автобусов в Алматы: Штрафы не решают ситуацию

На встрече с жителями Бостандыкского района 13 июля аким Алматы Ерболат Досаев ответил на вопрос о том, будут ли привлекать водителей автобусов к ответственности за ненадлежащее поведение на работе, сообщает Zakon.kz.

На встрече с акимом один из жителей Бостандыкского района пожаловался, что водители автобусов часто ведут себя "по-хамски". По словам горожанина, они разговаривают по телефону за рулем, курят, употребляют ненормативную лексику и порой даже ставят под угрозу жизнь пассажиров.

Ерболат Досаев ответил, что у этой проблемы две стороны. Первая из них заключается в том, что многие перевозчики в городе – частные, и именно на их водителей чаще всего поступают жалобы.

"В городе всего один государственный оператор – это "Алматыэлектротранс", и 24 частных оператора. У нас большая часть жалоб – более двух третей – на частных операторов. По поручению главы государства после посещения Алматы дано поручение Министерству индустрии, Комитету транспорта пересмотреть существующие договоры по перевозкам, где должна наконец-то появиться ответственность. Не только за водителей, но и за состояние автобусов – как их моют, обслуживают и так далее. Надеемся, что осенью правила изменят, и мы сможем уже официально требовать от них все необходимые вещи. Мы хотим привести всех операторов – как частных, так и государственных – к единому уровню обслуживания населения", – сказал аким Алматы.

Во-вторых, как указал Ерболат Досаев, в Алматы не хватает разворотных пунктов. В этом году городские власти развернут 10 таких пунктов, а в следующем – еще столько же. Это позволит водителям отдыхать между рейсами.

"Также остается актуальным вопрос, связанный с дефицитом водителей. Мы не можем набрать достаточное количество водителей, по сменам идем впритык. Одна из причин – кандидатам сложно получить необходимую квалификацию. Еще одна причина связана с отсутствием общежитий, поскольку 80% водителей проживают не в Алматы. Поэтому мы хотим создать условия, чтобы впоследствии требовать от водителей оказание качественных услуг для граждан", – добавил Ерболат Досаев.

Аким подчеркнул, что по всем нарушениям со стороны водителей акимат и Управление городской мобильности готовы принимать меры. Но он заметил, что штрафы по заявлениям пассажиров не меняют ситуацию. Чтобы водители автобусов начали относиться к своей работе более ответственно, им нужно обеспечить достойные условия труда и зарплату, заключил Ерболат Досаев.

Ранее аким Алматы рассказал о том, как в городе будут бороться с нарушениями со стороны курьеров-мопедистов.