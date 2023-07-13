Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

За счет частных инвестиций появилась новая набережная в столице

За счет частных инвестиций появилась новая набережная в столице Фото: JASYL DAMU
За счет частных инвестиций участников консорциума Damu Development Group проведена колоссальная работа по строительству набережной для горожан.

Набережная расположена возле жилого массива JASYL DAMU, который активно застраивается одним из участников консорциума Damu Development Group. Компания SVOY DOM при консорциуме успешно реализовала первый проект ЖК SHARYN в жилом массиве JASYL DAMU.

Жилой массив JASYL DAMU – это перспективно развивающийся район, где скоро будет возведен еще один жилой комплекс KÓLSAI, который представляет компания SVOY DOM. Этот проект развития жилой зоны предлагает собственную инфраструктуру и концепцию города в городе. Жители города смогут наслаждаться собственной набережной и живописной аллеей.

За счет частных инвестиций появилась новая набережная в столице

Фото: JASYL DAMU

Концепция "город в городе" предусматривает государственную школу в жилом массиве JASYL DAMU, а также за счет собственных средств участников консорциума будет построен детский сад.

За счет частных инвестиций появилась новая набережная в столице

Фото: JASYL DAMU

Этот уникальный проект от консорциума Damu Development Group стал значимым шагом в развитии правого берега столицы.

Набережная предлагает различные активности для комфортного образа жизни жителей Астаны:

  • амфитеатр;
  • беседки и лавочки;
  • детские и спортивные площадки;
  • велосипедная, беговая, прогулочная дорожки;
  • баскетбольная, волейбольная, футбольная площадки;
  • скалодром и скейтпарк.

Хотелось бы отметить, это не первый проект консорциума Damu Development Group. Один из примеров – аллея Alpamys, где показаны ценности и особенности казахской культуры.

За счет частных инвестиций появилась новая набережная в столице

Фото: JASYL DAMU

*Подробная информация:

  1. https://www.instagram.com/damu.development/
  2. https://www.instagram.com/svoydom.kz/

Партнерский материал

Читайте также

В Восточно-Казахстанской области запретили рубить пихтовые насаждения

Глава фонда "Самрук-Қазына" усомнился в необходимости строительства АЭС

Анастасия Московчук
Астана
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новые правила дорожного движения утвердили в Казахстане
Новые правила дорожного движения утверждены в Казахстане
Астролог рассказал, кому в ближайшие дни повезет на работе
Астролог рассказал, кому в ближайшие дни повезет на работе
Казахстанцев предупредили о новых схемах мошенничества
Казахстанцев предупредили о новых схемах мошенничества
В Казахстане утвердили новые правила перечисления пенсионных взносов работодателями в ЕНПФ
В Казахстане утвердили новые правила перечисления обязательных пенсионных взносов в ЕНПФ
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления