За счет частных инвестиций появилась новая набережная в столице
Набережная расположена возле жилого массива JASYL DAMU, который активно застраивается одним из участников консорциума Damu Development Group. Компания SVOY DOM при консорциуме успешно реализовала первый проект ЖК SHARYN в жилом массиве JASYL DAMU.
Жилой массив JASYL DAMU – это перспективно развивающийся район, где скоро будет возведен еще один жилой комплекс KÓLSAI, который представляет компания SVOY DOM. Этот проект развития жилой зоны предлагает собственную инфраструктуру и концепцию города в городе. Жители города смогут наслаждаться собственной набережной и живописной аллеей.
Фото: JASYL DAMU
Концепция "город в городе" предусматривает государственную школу в жилом массиве JASYL DAMU, а также за счет собственных средств участников консорциума будет построен детский сад.
Фото: JASYL DAMU
Этот уникальный проект от консорциума Damu Development Group стал значимым шагом в развитии правого берега столицы.
Набережная предлагает различные активности для комфортного образа жизни жителей Астаны:
- амфитеатр;
- беседки и лавочки;
- детские и спортивные площадки;
- велосипедная, беговая, прогулочная дорожки;
- баскетбольная, волейбольная, футбольная площадки;
- скалодром и скейтпарк.
Хотелось бы отметить, это не первый проект консорциума Damu Development Group. Один из примеров – аллея Alpamys, где показаны ценности и особенности казахской культуры.
Фото: JASYL DAMU
*Подробная информация:
Партнерский материал