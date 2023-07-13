За счет частных инвестиций появилась новая набережная в столице

За счет частных инвестиций участников консорциума Damu Development Group проведена колоссальная работа по строительству набережной для горожан.

Набережная расположена возле жилого массива JASYL DAMU, который активно застраивается одним из участников консорциума Damu Development Group. Компания SVOY DOM при консорциуме успешно реализовала первый проект ЖК SHARYN в жилом массиве JASYL DAMU.

Жилой массив JASYL DAMU – это перспективно развивающийся район, где скоро будет возведен еще один жилой комплекс KÓLSAI, который представляет компания SVOY DOM. Этот проект развития жилой зоны предлагает собственную инфраструктуру и концепцию города в городе. Жители города смогут наслаждаться собственной набережной и живописной аллеей.

Фото: JASYL DAMU

Концепция "город в городе" предусматривает государственную школу в жилом массиве JASYL DAMU, а также за счет собственных средств участников консорциума будет построен детский сад.

Фото: JASYL DAMU

Этот уникальный проект от консорциума Damu Development Group стал значимым шагом в развитии правого берега столицы.

Набережная предлагает различные активности для комфортного образа жизни жителей Астаны:

амфитеатр;

беседки и лавочки;

детские и спортивные площадки;

велосипедная, беговая, прогулочная дорожки;

баскетбольная, волейбольная, футбольная площадки;

скалодром и скейтпарк.



Хотелось бы отметить, это не первый проект консорциума Damu Development Group. Один из примеров – аллея Alpamys, где показаны ценности и особенности казахской культуры.

Фото: JASYL DAMU

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