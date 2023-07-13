В Актобе наградили победителей конкурса "Мерейлі отбасы"

12 июля в Триатлон парке Актобе состоялась церемония награждения победителей городского этапа национального конкурса "Мерейлі отбасы".

Конкурсантов поздравил аким города Азамат Бекет.

"В этом году национальный конкурс "Мерейлі отбасы" проводится в десятый раз. Казахский народ издревле ставил семейные ценности на высокие позиции развития общества. Поэтому на сегодня этот конкурс является значимым для всех казахстанцев. Популяризация семей, отличившихся трудолюбием, талантом, мудростью его членов - пример для молодежи. В городском этапе "Мерейлі отбасы-2023" приняли участие 30 семей. Занявшие призовые места по решению комиссии теперь примут участие в областном, а позже и в республиканском этапах. Поздравляю победителей и желаю удачи! Пусть в Актобе будет много счастливых и почтенных семей". Азамат Бекет

Фото: пресс-служба акимата Актобе

Стоит отметить, в этом году национальный конкурс проводится в стране в десятый раз. Заявки на участие в конкурсе подали 30 семей по городу. По решению комиссии 4 семьи заняли призовые места. Победителям вручены дипломы и ценные призы: 500 тыс. тенге (главный приз), 450 тыс. тенге (1 место), 350 тыс. тенге (2 место), 250 тыс. тенге (3 место). Остальным участникам вручены благодарственные письма акима города и поощрительные призы.

Гран-при городского этапа конкурса "Мерейлі отбасы" присудили семье Тоболбаевых. Супруги прожили вместе 53 года, воспитали 7 детей, окружены заботой 17 внуков. В династии есть учителя и врачи. Семья участвует в различных благотворительных мероприятиях и занимается волонтерством.

Фото: пресс-служба акимата Актобе

А первое место заняла династия аксакала Марата Кабижанова, автора нескольких книг о семейном воспитании. Ему 82 года. С супругой Марияш проживают плечом к плечу в течение 56 лет, воспитывают 29 внуков и 8 правнуков от 6 детей.

Фото: пресс-служба акимата Актобе

Второе место выиграла семья Жолымбетовых. Глава семейства Демеубай Жолымбетов является ветераном АО "СНПС Актобе Мунай газ". Он увлекается пением жыров и терме, пропагандирует национальное искусство в международном масштабе.

Фото: пресс-служба акимата Актобе

Третий приз достался семье Кабакбаевых. Глава семьи Жангабыл Кабакбаев всю свою сознательную жизнь посвятил пропаганде государственного языка и развитию журналистики. Является почетным журналистом Казахстана.