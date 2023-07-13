Макрону прислали отрубленный человеческий палец

Неизвестные отправили в официальную резиденцию президента Франции Эммануэля Макрона в Париже, Елисейский дворец, конверт с человеческим пальцем, сообщает Zakon.kz.

По данным Valeurs Actuelles, служба корреспонденции Елисейского дворца получила письмо по почте 9-10 июля.

В конверте оказался отрезанный человеческий палец. Инцидент произошел в преддверии национального праздника Дня взятия Бастилии, который отмечают 14 июля.

Палец поместили в холодильник, в котором полицейские хранят свою еду.

Сообщается, что личность человека, которому принадлежит палец, установлена. Других подробностей не приводится.