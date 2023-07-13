Глава "Самрук-Қазына": Повышение тарифов даст толчок всей экономике

Председатель фонда "Самрук-Қазына" Нурлан Жакупов на брифинге 13 июля рассказал, почему необходимо повышение тарифов на коммунальные услуги. По его мнению, это даст толчок всей экономике, сообщает Zakon.kz.

Нурлан Жакупов подвел итоги своей работы за первые 100 дней и рассказал о дальнейших планах по развитию фонда.

Один из важных вопросов – развитие программы "Тариф в обмен на инвестиции". Глава "Самрук-Қазына" отметил, что фонд субсидирует экономику, предоставляя льготные тарифы и цены на сумму 1,2 трлн тенге. Это приводит к хроническому недофинансированию – и, соответственно, износу инфраструктуры. Нурлан Жакупов считает, что пора избавляться от дотируемых тарифов. Только в этом случае можно будет обновить изношенные сети, построить новые электростанции и не сталкиваться больше с проблемами в энергосбережении и обеспечении людей теплом.

"Нам нужно обновлять железнодорожные сети и подвижной состав, чтобы вагоны были новые и качественные. Чтобы каждую неделю нам не приходили новости о происшествиях. Нужно привлекать инвесторов в наши проекты, в экономику страны. А ни один инвестор не придет в бизнес, будь то энергетика, производство, транспорт, топливный сектор, если на товар не будет справедливой цены, если цена будет ниже себестоимости". Нурлан Жакупов

Председатель фонда решил привести наглядный пример.

"Представьте, что у вас есть свой бизнес, и вы продаете свои услуги ниже себестоимости. Допустим, вы работаете в такси, и в день себестоимость бензина, который вы сжигаете, перевозя пассажиров, пусть будет 3 тысячи тенге. Вы перевозите 20 пассажиров в день. А деньги, которые они вам заплатят, будут не 3, а 2,5 тысячи. То есть вы себе в убыток будете работать. Как долго вы сможете вести такой бизнес? Я думаю, что недолго. То же самое происходит в общенациональных масштабах". Нурлан Жакупов

Одной из причин прошлогоднего энергетического коллапса в Экибастузе Нурлан Жакупов считает тарифную политику.

"В прошлом году у нас была трагедия в Экибастузе. В том числе одной из ее причин я считаю тарифную политику. Если у нас тариф не позволяет вовремя проводить планово-предупредительные ремонты, модернизировать инфраструктуру, то рано или поздно она сломается". Нурлан Жакупов

Он подчеркнул важность принципа "Тариф в обмен на инвестиции". Это станет основой политики фонда на ближайшие годы.

"Мы прекрасно осознаем всю сложность и чувствительность для людей в вопросах тарифов. Ни в коем случае не должно быть резких движений в этой области. Наша задача – сохранить рост тарифов в пределах целевого инфляционного коридора в 10-12%, чтобы обеспечить социальную стабильность. Изменение тарифов – это сложный, но необходимый шаг, который даст толчок всей экономике. Текущие тарифы сдерживают развитие экономики не только фонда, но и всей страны. Президент в прошлом году поручил реализовать программу "Тариф в обмен на инвестиции". Сейчас мы работаем совместно с правительством, Администрацией президента по плановому увеличению тарифов". Нурлан Жакупов

На данный момент изменение тарифов согласовано по следующим компаниям:

● АО НК "КазМунайГаз" – повышение оптовых цен на ГСМ;

● АО НК QazaqGaz – повышение оптовых и розничных цен на газ;

● АО "Самрук-Энерго" – тариф на производство электроэнергии;

● АО НК "Қазақстан темір жолы" – тариф на услуги магистральной железнодорожной сети.

Сейчас прорабатывают вопрос изменения тарифов по следующим категориям услуг:

подача воды по магистральному водоводу;

транспортировка газа;

теплоэнергия;

транзит и экспорт;

локомотивная тяга.



Говоря о работе фонда, Нурлан Жакупов отметил, что остался доволен тем, в каком состоянии ему передали дела, уровнем команды и работников на местах в портфельных компаниях. Он подчеркнул, что фонд оказывает огромное влияние на состояние экономики, являясь ее драйвером и лидером в бизнес-подходах. Вклад "Самрук-Қазына" в устойчивое развитие Казахстана за 2022 год составил 7,6 трлн тенге.

"Если сложить, в частности, наши выплаты в адрес государства, то есть налоги, дивиденды и прочие распределения за 2022 год, то эта сумма составила почти 2 трлн тенге. Это сравнимо с бюджетом 2023 года самой крупной агломерации Казахстана – городом Алматы и Алматинской областью – вместе взятыми". Нурлан Жакупов

Также Нурлан Жакупов представил прогноз доходов "Самрук-Қазына" на конец 2023 года, согласно которому ожидается значительный рост стоимости активов фонда, которая составит 78 млрд долларов по сравнению с 72 млрд долларов в начале года.

В заключение Нурлан Жакупов обозначил личную цель по развитию "Самрук-Қазына". Он считает, что должен не просто сохранить активы фонда, но и увеличить их эффективность и повысить прозрачность.

"Я принял управление фондом, когда суммарная стоимость его активов составляла 72 млрд долларов. Я намерен приложить все усилия, чтобы до конца 2026 года стоимость активов фонда, то есть стоимость предприятий и компаний, принадлежащих народу Казахстана, составила 100 млрд долларов. Это амбициозная цель, но я уверен, что у нас есть все возможности для достижения этой цели". Нурлан Жакупов

Чистую прибыль фонда планируют на уровне не ниже 2022 года, несмотря на снижение цен на нефть.