Глава "Самрук-Қазына": Повышение тарифов даст толчок всей экономике
Нурлан Жакупов подвел итоги своей работы за первые 100 дней и рассказал о дальнейших планах по развитию фонда.
Один из важных вопросов – развитие программы "Тариф в обмен на инвестиции". Глава "Самрук-Қазына" отметил, что фонд субсидирует экономику, предоставляя льготные тарифы и цены на сумму 1,2 трлн тенге. Это приводит к хроническому недофинансированию – и, соответственно, износу инфраструктуры. Нурлан Жакупов считает, что пора избавляться от дотируемых тарифов. Только в этом случае можно будет обновить изношенные сети, построить новые электростанции и не сталкиваться больше с проблемами в энергосбережении и обеспечении людей теплом.
"Нам нужно обновлять железнодорожные сети и подвижной состав, чтобы вагоны были новые и качественные. Чтобы каждую неделю нам не приходили новости о происшествиях. Нужно привлекать инвесторов в наши проекты, в экономику страны. А ни один инвестор не придет в бизнес, будь то энергетика, производство, транспорт, топливный сектор, если на товар не будет справедливой цены, если цена будет ниже себестоимости".Нурлан Жакупов
Председатель фонда решил привести наглядный пример.
"Представьте, что у вас есть свой бизнес, и вы продаете свои услуги ниже себестоимости. Допустим, вы работаете в такси, и в день себестоимость бензина, который вы сжигаете, перевозя пассажиров, пусть будет 3 тысячи тенге. Вы перевозите 20 пассажиров в день. А деньги, которые они вам заплатят, будут не 3, а 2,5 тысячи. То есть вы себе в убыток будете работать. Как долго вы сможете вести такой бизнес? Я думаю, что недолго. То же самое происходит в общенациональных масштабах".Нурлан Жакупов
Одной из причин прошлогоднего энергетического коллапса в Экибастузе Нурлан Жакупов считает тарифную политику.
"В прошлом году у нас была трагедия в Экибастузе. В том числе одной из ее причин я считаю тарифную политику. Если у нас тариф не позволяет вовремя проводить планово-предупредительные ремонты, модернизировать инфраструктуру, то рано или поздно она сломается".Нурлан Жакупов
Он подчеркнул важность принципа "Тариф в обмен на инвестиции". Это станет основой политики фонда на ближайшие годы.
"Мы прекрасно осознаем всю сложность и чувствительность для людей в вопросах тарифов. Ни в коем случае не должно быть резких движений в этой области. Наша задача – сохранить рост тарифов в пределах целевого инфляционного коридора в 10-12%, чтобы обеспечить социальную стабильность. Изменение тарифов – это сложный, но необходимый шаг, который даст толчок всей экономике. Текущие тарифы сдерживают развитие экономики не только фонда, но и всей страны. Президент в прошлом году поручил реализовать программу "Тариф в обмен на инвестиции". Сейчас мы работаем совместно с правительством, Администрацией президента по плановому увеличению тарифов".Нурлан Жакупов
На данный момент изменение тарифов согласовано по следующим компаниям:
● АО НК "КазМунайГаз" – повышение оптовых цен на ГСМ;
● АО НК QazaqGaz – повышение оптовых и розничных цен на газ;
● АО "Самрук-Энерго" – тариф на производство электроэнергии;
● АО НК "Қазақстан темір жолы" – тариф на услуги магистральной железнодорожной сети.
Сейчас прорабатывают вопрос изменения тарифов по следующим категориям услуг:
- подача воды по магистральному водоводу;
- транспортировка газа;
- теплоэнергия;
- транзит и экспорт;
- локомотивная тяга.
Говоря о работе фонда, Нурлан Жакупов отметил, что остался доволен тем, в каком состоянии ему передали дела, уровнем команды и работников на местах в портфельных компаниях. Он подчеркнул, что фонд оказывает огромное влияние на состояние экономики, являясь ее драйвером и лидером в бизнес-подходах. Вклад "Самрук-Қазына" в устойчивое развитие Казахстана за 2022 год составил 7,6 трлн тенге.
"Если сложить, в частности, наши выплаты в адрес государства, то есть налоги, дивиденды и прочие распределения за 2022 год, то эта сумма составила почти 2 трлн тенге. Это сравнимо с бюджетом 2023 года самой крупной агломерации Казахстана – городом Алматы и Алматинской областью – вместе взятыми".Нурлан Жакупов
Также Нурлан Жакупов представил прогноз доходов "Самрук-Қазына" на конец 2023 года, согласно которому ожидается значительный рост стоимости активов фонда, которая составит 78 млрд долларов по сравнению с 72 млрд долларов в начале года.
В заключение Нурлан Жакупов обозначил личную цель по развитию "Самрук-Қазына". Он считает, что должен не просто сохранить активы фонда, но и увеличить их эффективность и повысить прозрачность.
"Я принял управление фондом, когда суммарная стоимость его активов составляла 72 млрд долларов. Я намерен приложить все усилия, чтобы до конца 2026 года стоимость активов фонда, то есть стоимость предприятий и компаний, принадлежащих народу Казахстана, составила 100 млрд долларов. Это амбициозная цель, но я уверен, что у нас есть все возможности для достижения этой цели".Нурлан Жакупов
Чистую прибыль фонда планируют на уровне не ниже 2022 года, несмотря на снижение цен на нефть.