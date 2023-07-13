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Жители Шымкента в авто устроили "дымную вечеринку"

Жители Шымкента в авто устроили "дымную вечеринку" Фото: Zakon.kz
Инспекторы Центра оперативного управления ДП Шымкента в ночное время заметили троих мужчин. Их действия привлекли внимание стражей порядка, сообщает Zakon.kz.

Как оказалось, мужчина средних лет решил "подымить" наркосодержащей травой в кругу друзей, соорудив бульбулятор из пластиковой бутылки прямо в багажнике авто.

Однако веселье сорвали приехавшие по сообщению ЦОУ полицейские.

Заметив стражей порядка, нарушители принялись прятать запрещенные предметы. Особенно старался единственный курильщик среди них.

"Он умудрился бумажный сверток с марихуаной и колпак от бульбулятора зажать в кулак. Факт дознаватели Абайского РУП зарегистрировали по статье 296 УК РК "Незаконное обращение с наркотическими средствами".Пресс-служба ДП Шымкента

Проводится досудебное расследование, уточнили в ведомстве.

Ранее стало известно, что тайник с оружием и боеприпасами нашли на свалке в Жетысуской области. Найденное оружие изъяли.

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Анастасия Московчук
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