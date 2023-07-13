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Назван самый совершенный боец в мире ММА

UFC Cовершенный боец Фото: Instagram/AlexVolkanovski
Один из топовых файтеров в смешанных единоборствах, американец Майкл Чендлер, высказался, что чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски на данный момент считается самым совершенным бойцом не только в промоушене, но и во многих единоборствах, сообщает Zakon.kz.

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Трехкратный чемпион Bellator в легком весе Майкл Чендлер назвал австралийца Волкановски одним из непобедимых файтеров планеты, которому нет равных на любой арене.


"Алекс – самый совершенный боец в UFC и за его пределами, он очень уверен в себе и опережает своих противников на несколько шагов в каждом поединке. Не вижу полулегковеса, которого он не смог бы победить. Кроме этого, возможно, нет и бойца легкого веса, которого бы он не победил, поскольку, я считаю, он одолел Ислама Махачева. Алекс хочет реванша". Майкл Чендлер

34-летний Александр Волкановски выступает на профессиональном уровне с 2012 года. Действующий чемпион UFC в полулегком весе. Занимает 1 место официального рейтинга UFC среди лучших бойцов независимо от весовой категории P4P. За карьеру провел 28 боев, где одержал 26 побед, из них 13 – нокаутом. Проиграл всего две встречи: на заре становления уступил Кори Нельсону и 11 февраля 2023 года Исламу Махачеву. 

9 июля в главном бою UFC 290 Александр Волкановски защитил свой чемпионский титул в полулегком весе, где нокаутировал Яира Родригеса.

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