Эксперты о внешнем долге РК: Гораздо интереснее не сколько, а кому мы должны

По данным Нацбанка, за первые три месяца текущего года объем внешнего долга страны увеличился на 1 млрд долларов и на 1 апреля составил 161,4 млрд долларов. Zakon.kz выяснял, существует ли безопасный рубеж, выше которого уже возрастает риск дефолта.

Когда долги – это хорошо

Финансовый аналитик Арман Бейсембаев считает, что нынешний объем внешнего долга нашей республики совсем не критичен.

"Не имеющие долгов страны – это обычно бедные или нищие государства. В то же время полно примеров, когда долг превышает ВВП, но при этом никак не препятствует успешному функционированию экономики. Логично и то, что он растет. Долг – это системная, структурная и необходимая часть экономики". Арман Бейсембаев

Он отмечает, что в большей части развитых стран растущий долг обеспечивает более высокий уровень жизни, чем они могут себе позволить.

Про внутренний долг Казахстана, который номинирован в национальной валюте, даже беспокоиться нечего, утверждает эксперт. При наихудшем сценарии с ним можно расплатиться хотя бы включением печатного станка.

"Прирост внешнего долга составил 1 млрд долларов. Это долги корпоративного, то есть частного сектора, которые на начало апреля текущего года составляли чуть более 130 млрд долларов. Чисто государственный внешний долг, по данным Нацбанка, за год сократился на 1,5 млрд долларов. Долги квазигоссектора за тот же период уменьшились на 2,6 млрд долларов. Так что размер госдолга не внушает никаких опасений". Арман Бейсембаев

У кого Казахстан в долгу?

По сравнению с размером внешнего долга, по мнению Армана Бейсембаева, гораздо большего внимания заслуживает то, кому Казахстан должен.

"Интересно, что в списке заимодателей Казахстана, помимо традиционных Китая, Нидерландов, Великобритании, находятся такие экзотичные страны, как Бермудские острова, Виргинские острова, Каймановы острова. Мы взяли 221 млн долларов у Кыргызстана. Люксембургу должны 1,7 млрд долларов, Молдове – 33 млн долларов. Это очень интересно". Арман Бейсембаев

Когда долги – это плохо & Недостоверная статистика

Экономист Марат Абдурахманов утверждает, что прежде чем судить об уровне внешнего долга, необходимо выяснить его истинный объем. Так как, согласно его словам, официальные данные не отражают реальность. По косвенным признакам видны расхождения, говорит эксперт.

"В данных Минфина РК отражаются только долги правительства, однако правом брать долг обладают еще Нацбанк РК, местные исполнительные органы и квазигоссектор. Так вот, информация по их долгам не публикуется. Нацбанк указывает, что чистый, а также гарантированный госдолг не превышают 56 млрд долларов. Между тем долг только одного АО "КазМунайГаз" составляет 13 млрд долларов, которые были взяты на развитие Кашагана. Это приводит к недостоверной статистике". Марат Абдурахманов

Он отмечает, что в свою очередь недостоверная статистика порождает искажения при определении экономической состоятельности государства.

"По данным Минфина, за прошлый год прибыль всего квазигоссектора, куда входят все нацкомпании, составила всего лишь 480 млрд тенге. Это в целом чуть больше 1 млрд долларов. Можно ли верить этому? Ни один разумный человек в это не поверит. Поэтому и рейтинги у нас неидеальные". Марат Абдурахманов

По мнению экономиста, рост внешнего долга, а значит, и увеличение трат на его обслуживание – нехорошая тенденция.

"К примеру, в этом году акимат Алматы приобрел 90 автобусов стоимостью 150 тысяч долларов каждый на субординированные облигации. Таким образом, если собрать все долги местных исполнительных органов, то получится серьезная сумма, а если еще прибавить сюда долги квазигоссектора, то итоговая сумма будет на порядок больше официально заявленной. Нет единого подхода в управлении госдолгом". Марат Абдурахманов

За счет чего увеличился внешний долг?

Объем внешнего долга Казахстана на 1 апреля 2023 года составил 161,4 млрд долларов, увеличившись с начала года на 0,6%, или на 1 млрд долларов.

Согласно информации Нацбанка, внешний долг вырос за счет стоимостных и курсовых изменений при увеличении операций платежного баланса.

В структуре внешнего долга Казахстана по первоначальному сроку погашения 89,4% приходится на долгосрочный (свыше 1 года) внешний долг, что, по мнению аналитиков регулятора, с одной стороны, минимизирует риски ликвидности, а с другой – усиливает влияние на погашение и обслуживание долга изменения общих рыночных условий.

По видам финансовых инструментов преобладают кредиты и займы, привлеченные от нерезидентов (75,4%), и долговые ценные бумаги на руках у нерезидентов (9,2%).