Из-за молнии горел лес в Бурабае

13 июля из-за грозового разряда горел лес в Бурабае, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в ГНПП "Бурабай", камеры видеомониторинга лесных пожаров зафиксировали задымление на территории Темноборского лесничества в квартале 88, выдел 12 в 11:00 на площади, покрытой лесом 0,001 га.

Тушение пожара началось в 11:15.

"Пожар ликвидировали, горение прекращено и приняты меры по предотвращению возобновления горения", – говорится в сообщении.

Отмечается, что причина возгорания – грозовой разряд.

В тушении принимали участие две единицы техники (один вертолет, одна пожарная машина) и восемь человек (лесная охрана и четыре работника лесничества ГНПП, авиапатрульная служба – четыре человека).

Ранее на летнике в Бурабае во время пожара взорвались четыре газовых баллона.