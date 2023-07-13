Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Из-за молнии горел лес в Бурабае

Из-за молнии горел лес в Бурабае Фото: Instagram/parkburabay
13 июля из-за грозового разряда горел лес в Бурабае, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в ГНПП "Бурабай", камеры видеомониторинга лесных пожаров зафиксировали задымление на территории Темноборского лесничества в квартале 88, выдел 12 в 11:00 на площади, покрытой лесом 0,001 га.

Тушение пожара началось в 11:15.

"Пожар ликвидировали, горение прекращено и приняты меры по предотвращению возобновления горения", – говорится в сообщении. 

Отмечается, что причина возгорания – грозовой разряд.

В тушении принимали участие две единицы техники (один вертолет, одна пожарная машина) и восемь человек (лесная охрана и четыре работника лесничества ГНПП, авиапатрульная служба – четыре человека).

Ранее на летнике в Бурабае во время пожара взорвались четыре газовых баллона.

Читайте также

Уголовное дело завели после драки боксера Шуменова в столичном ТРЦ

Жители Шымкента в авто устроили "дымную вечеринку"

Анастасия Стативкина
Бурабай
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новые правила дорожного движения утвердили в Казахстане
Новые правила дорожного движения утверждены в Казахстане
Астролог рассказал, кому в ближайшие дни повезет на работе
Астролог рассказал, кому в ближайшие дни повезет на работе
Казахстанцев предупредили о новых схемах мошенничества
Казахстанцев предупредили о новых схемах мошенничества
В Казахстане утвердили новые правила перечисления пенсионных взносов работодателями в ЕНПФ
В Казахстане утвердили новые правила перечисления обязательных пенсионных взносов в ЕНПФ
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления