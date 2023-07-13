Курс доллара снова начал расти на торгах 13 июля

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 443,40 тенге, поднявшись сразу на 2,53 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня немного вырос и составил 61,64 тенге (+0,52).

Курс евро установлен Нацбанком в 485,62 тенге, рубля – 4,87 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 443,5-446,5 тенге, евро – по 491,5-496 тенге, российские рубли – по 4,85-5,09 тенге.

Между тем мировые цены на нефть продолжают расти на торгах 13 июля.

Так, на лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange Futures) баррель нефти марки "Брент" подорожал на 0,26 доллара и торгуется за 80,37 доллара.

На нью-йоркской NYMEX (New York Merchantile Exchange) стоимость нефти марки "Лайт", повысившись на 0,19 доллара, составила 75,94 доллара за баррель.