Инвестпортфель: на что обращать внимание при выборе ценных бумаг

При составлении инвестиционного портфеля, главное – это правильно выбрать акции, в зависимости от целей инвестора. На что обращать внимание при выборе ценных бумаг представители брокерских компаний рассказали Zakon.kz.

Создание инвестиционного портфеля требует тщательного рассмотрения и стратегического планирования, считает аналитик Freedom Finance Global Тамерлан Абсалямов. От того, насколько правильно оценена бумага, зависит сможет ли инвестор достичь своей финансовой цели.

Диверсификация – как и было сказано

Эксперты брокерских компаний сошлись во мнении, что диверсификация остается главным фактором при выборе бумаг для инвестиционного портфеля. Это позволяет снизить общий риск портфеля, так как разные виды активов могут реагировать на изменения рыночных условий по-своему.

"Одним из фундаментальных принципов построения портфеля является диверсификация. Распределяйте свои инвестиции по различным классам активов, секторам и географическим регионам, чтобы уменьшить влияние индивидуальной безопасности или волатильности рынка". Тамерлан Абсалямов

Диверсификация в том числе, позволит защитить инвестпортфель от непредвиденных событий. Например, если произойдет падение на рынке технокомпаний, это может нивелироваться ростом в нефтедобывающем секторе.

Не менее важно, определить временной горизонт инвестирования, который также будет влиять на конкретные ценные бумаги.

"Краткосрочные цели - от 1 года до 5 лет могут потребовать более стабильных и ликвидных инвестиций. В то время как долгосрочные цели - более 10 лет, могут допускать больший риск и потенциальный рост". Тамерлан Абсалямов

Тщательный анализ

Аналитик советует прежде, чем принимать инвестиционные решения, провести углубленное исследование потенциальных ценных бумаг.

В том числе проанализировать финансовые и годовые отчеты, новости касающиеся компании. Оценить ее конкурентную позицию, перспективы роста и управленческую команду.

Понять реальную стоимость ценных бумаг, можно проанализировав ключевые финансовые коэффициенты, такие как соотношение цена прибыль (P/E), соотношение рыночной капитализации компании к ее годовой выручке (P/S) и отношение стоимости одной акции и материальными запасами предприятия (P/B).

"Сравните их с историческими данными, отраслевыми ориентирами и средними рыночными значениями. Данный анализ помогает выявить недооцененные или переоцененные ценные бумаги. Также учитывайте ликвидность ценных бумаг, это особенно важно если нужно будет быстро купить или продать данные акции". Тамерлан Абсалямов

Заместитель начальника управления аналитических исследований АО "Jusan Invest" Жумабек Темиржанов в свою очередь подчеркнул, что перед тем, как инвестировать в какую-либо компанию, для начала стоит проанализировать ее на предмет устойчивости, прибыльности и перспективности.

"Хорошая компания должна иметь растущую прибыль и положительный денежный поток, низкий долг и высокие темпы роста прибыли". Жумабек Темиржанов

Оценка риск профиля

Формировать инвестиционный портфель, важно с учетом риск профиля, считает начальник управления аналитики BCC Invest Султан Жумагали. Что это значит?

Например, если цель инвестора сохранить капитал и свои деньги, то предпочтительными могут быть более стабильные инструменты, такие как государственные облигации.

Но если цель инвестиций — это увеличение доходности, то имеет смысл включать в инвестпортфель более высокорискованные активы, к которым и относятся акции.

"Необходимо оценить соотношение риска и доходности каждой бумаги. Обычно считается, что существует прямая связь между риском и потенциальной доходностью: более рискованные бумаги могут предлагать более высокую доходность, но сопровождаются большими колебаниями. Важно найти баланс между риском и потенциальной доходностью". Султан Жумагали

В заключении добавим, что создание успешного инвестиционного портфеля требует постоянного учета множества факторов. Необходимо постоянно пересматривать свой инвестиционный портфель в зависимости от того, на что реагирует рынок, какие события происходят на мировой арене. Все это отражается на доходности инвестиций. При этом важно помнить, что инвестирование всегда связано с риском, но более профессиональный, стратегический подход может обеспечить прибыль инвестору, особенно в долгосрочной перспективе.

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