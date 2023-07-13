Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Синоптики рассказали, в какой части Казахстана ожидается дождь 14 июля

Синоптики рассказали, в какой части Казахстана ожидается дождь 14 июля Фото: pixabay
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 14 июля 2023 года, сообщает Zakon.kz.
По информации РГП "Казгидромет, на большей части страны сохраняется не устойчивый характер погоды, пройдут дожди, на северо-западе, севере ожидаются сильные дожди грозами, днем – град, шквал, лишь на юге и востоке страны погода без осадков.

По республике синоптики прогнозируют усиление ветра, на юге, юго-западе, западе страны – пыльная буря.

В Астане – переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный, западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°С, днем сильная жара +30+32°С.

В Алматы – малооблачно, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +23+25°С, днем сильная жара +36+38°С.

В Шымкенте – небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +22+24, днем сильная жара +35+37°С.

Читайте также

Когда и как можно узаконить авто, не снятые с учета в странах ЕАЭС

Активистку из Талгара оштрафовали за самостоятельный ремонт дороги

Анастасия Стативкина
Казгидромет Погода Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новые правила дорожного движения утвердили в Казахстане
Новые правила дорожного движения утверждены в Казахстане
Астролог рассказал, кому в ближайшие дни повезет на работе
Астролог рассказал, кому в ближайшие дни повезет на работе
Казахстанцев предупредили о новых схемах мошенничества
Казахстанцев предупредили о новых схемах мошенничества
В Казахстане утвердили новые правила перечисления пенсионных взносов работодателями в ЕНПФ
В Казахстане утвердили новые правила перечисления обязательных пенсионных взносов в ЕНПФ
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления