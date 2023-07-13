Синоптики рассказали, в какой части Казахстана ожидается дождь 14 июля

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 14 июля 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет, на большей части страны сохраняется не устойчивый характер погоды, пройдут дожди, на северо-западе, севере ожидаются сильные дожди грозами, днем – град, шквал, лишь на юге и востоке страны погода без осадков.





По республике синоптики прогнозируют усиление ветра, на юге, юго-западе, западе страны – пыльная буря.

