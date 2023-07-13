Синоптики рассказали, в какой части Казахстана ожидается дождь 14 июля
Фото: pixabay
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 14 июля 2023 года, сообщает Zakon.kz.
По информации РГП "Казгидромет, на большей части страны сохраняется не устойчивый характер погоды, пройдут дожди, на северо-западе, севере ожидаются сильные дожди грозами, днем – град, шквал, лишь на юге и востоке страны погода без осадков.
По республике синоптики прогнозируют усиление ветра, на юге, юго-западе, западе страны – пыльная буря.
В Астане – переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный, западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°С, днем сильная жара +30+32°С.
В Алматы – малооблачно, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +23+25°С, днем сильная жара +36+38°С.
В Шымкенте – небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +22+24, днем сильная жара +35+37°С.
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