Главное за день: пожар в "Семей Орманы" ликвидирован, извинения Досаева, компенсация затрат на комуслуги

Пожар в "Семей Орманы" полностью ликвидирован, площадь выгоревшего участка составила 60 тыс. га. Ерболат Досаев извинился за неудобства на дорогах Алматы. Правительство напомнило об оказании жилищной помощи уязвимым слоям населения. Главные новости за 13 июля – в подборке Zakon.kz.

Пожар в "Семей Орманы" полностью ликвидирован



МЧС РК сообщило о том, что крупный лесной пожар на территории природного резервата "Семей Орманы" в Бородулихинском районе Абайской области полностью ликвидировали. Площадь выгоревшего участка составила 60 тысяч га. Пожар локализовали 14 июня, но горение и тление окончательно устранили только сейчас. Как добавили в МЧС, после локализации пожара силы и средства МЧС оставили место чрезвычайного происшествия. Там организовали дежурство лесные пожарные станции Минэкологии, чтобы исключить возможность повторного возгорания. Патрулирование проводили по всему периметру пожара.

Аким извинился за неудобства

Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Бостандыкского района рассказал, почему одновременно перекрыли две главные магистральные дороги города на ремонт. Отвечая на вопрос одного из жителей, градоначальник извинился за неудобства и поблагодарил жителей за понимание.



"Не только жителям Бостандыкского района, но и всего Алматы хочу принести извинения от себя лично и от лица акимата, если кому-то мои решения принесли неудобства. Но, к сожалению, вопросы с развитием больших мегаполисов, не только Алматы, связаны с приведением в порядок дорожной инфраструктуры", - сказал Ерболат Досаев.

Так же акимат города напомнил сегодня о начале ремонта пр. Абая – от ул. Розыбакиева до ул. Ауэзова. В Управлении городской мобильности Алматы уточнили, что участок пр. Абая начнут ремонтировать с 23:00 13 июля. Работы планируют завершить до 6:00 15 июля.

Кому положена жилищная помощь

В правительстве РК напомнили, что уязвимые слои населения в Казахстане могут рассчитывать на компенсацию части затрат на коммунальные услуги. Это предусмотрено в рамках оказания государственной жилищной помощи. Главное условие – получатель должен иметь в собственности только одно жилье на территории Казахстана либо быть нанимателем (соарендатором) жилья из государственного жилфонда или арендованного местным исполнительным органом в частном жилфонде.

В Алматы открыт памятник Александру Невскому



Монумент установили на территории собора, названного в его честь, в Турксибском районе. Открытие памятника приурочили к 20-летию Православной Церкви Казахстана. На торжественном открытии присутствовали архипастыри и духовенство Православной Церкви Казахстана, представители государственной власти Республики Казахстан и Российской Федерации, дипломаты, общественные деятели и лидеры традиционных конфессий.

На платных трассах планируют повысить стоимость проезда

Комитет автомобильных дорог МИИР РК подготовил приказ , которым вносятся изменения по ставкам проезда по платным участкам дорог на республиканских трассах. В частности, ставки тарифов планируется изменить на 11 платных трассах. Предполагается, что они вырастут на 20%. размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 26 июля.





АФМ расследует дело в отношении представителей компании World Money

Досудебное расследование проводится Департаментом АФМ по Западно-Казахстанской области. Руководство "World Money" подозревают в создании финансовой пирамидой. Одним из обязательных условий компании являлось внесение денежных средств от 21 тыс. до 53 тыс. тенге и привлечение других участников, в том числе посредством мессенджеров "WhatsApp", "Telegram". В период с января 2023 года по настоящее время в финансовую пирамиду вовлечено 130 вкладчиков

После драки в столичном ТРЦ заведено уголовное дело

В соцсетях распространялось видео, на котором мужчина нападает на другого мужчину с ребенком на руках и бьет его несколько раз. Позже в нападавшем опознали экс-чемпиона мира по боксу Бейбута Шуменова. Спустя некоторое время в соцсетях спортсмен рассказал подробности инцидента и сообщил, что конфликт начался из-за ссоры детей. Бейбут Шуменов также обвинил отца ребенка, который якобы им прикрывался, как щитом. В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по статье 293 УК РК , которая предусматривает до 5 лет лишения свободы. Органами внутренних дел проводятся все необходимые следственно-оперативные мероприятия, по результатам которых будет дана правовая оценка.





Арсенал на свалке



Схрон с оружием и боеприпасами, в том числе похищенными во время январских событий, обнаружили на свалке в городе Текели сотрудники полиции и ДКНБ Жетысуской области. В тайнике был целый арсенал – два обреза гладкоствольного оружия, револьвер Olympic, газовый пистолет, более 50 патронов различного калибра, оптический прицел и походный охотничий фонарь.

В МВД новые правила при приеме на работу

Приказом МВД от 3 июля 2023 года внесены изменения и дополнения в Правила отбора на первоначальную профессиональную подготовку и условия ее прохождения для лиц, поступающих в органы внутренних дел, а также основания их отчисления от первоначальной подготовки. В частности, говорится, что организация работы по отбору кандидатов возлагается на кадровую службу ведомств МВД, территориальных органов и государственных учреждений.

Легализовать в течение пяти лет

Председатель комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев на брифинге в СЦК сообщил, что сегодня есть проблема легализации автомобилей, не снятых с учета в странах Евразийского экономического союза, в том числе в связи с ограничениями или обременениями. Глава комитета административной полиции отметил, что по таким автомобилям предоставляют отсрочку для легализации путем их постановки на временный учет сроком на пять лет. При этом автовладельцы должны будут на себя взять обязательство вывезти такие машины обратно либо пройти первичную регистрацию в случае их снятия с учета по месту прежней регистрации в другой стране.

В мире

Неизвестные отправили в официальную резиденцию президента Франции Эммануэля Макрона в Париже, Елисейский дворец, конверт с человеческим пальцем. Служба корреспонденции Елисейского дворца получила письмо по почте 9-10 июля. Палец поместили в холодильник, в котором полицейские хранят свою еду. Сообщается, что личность человека, которому принадлежит палец, установлена.

Группа польских врачей начала комплексное медобследование бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что по его рекомендации группа польских врачей начала комплексное обследование экс-президента Грузии. Беспокойство о состоянии здоровья Саакашвили и его лечения в заключении возросло на прошлой неделе, когда он впервые за несколько месяцев появился по видеосвязи на судебном заседании, выглядя слабым и истощенным. Грузинские власти, утверждают, что Саакашвили оказывается надлежащая медицинская помощь.



Число голодающих в мире увеличилось на 122 миллиона человек с 2019 года. В 2022 году около 735 млн человек в мире столкнулись с проблемой голода, и это на 122 млн больше показателей 2019 года, сообщается в докладе ООН. Так, например, в Африке голодающих стало на 11 млн больше по сравнению с 2021 годом. И как отмечается в докладе, если нынешняя тенденция сохранится, мировым правительствам не удастся выполнить поставленную задачу - покончить с голодом к 2030 году. В документе подчеркивается, что "в 2021-2022 гг. рост числа голодающих в мире остановился, однако во многих странах мира усугублялись продовольственные кризисы".



Спорт

Федерации бокса Новой Зеландии и Аргентины объявили о разрыве членства в Международной ассоциации бокса (IBA). Тем самым представители этих стран больше не смогут участвовать во всех любительских мировых турнирах под эгидой этой организации. Три недели назад IBA лишилась признания Международного олимпийского комитета из-за неспособности провести необходимые реформы в области управления, финансов и этики. 4 года назад IBA получила отстранение от участия в проведении турниров по боксу на Олимпийских играх.

Определятся финалистки Уимблдона в женском одиночном разряде. Оба полуфинальных матча в женском одиночном разряде пройдут на Центральном корте. Первыми на площадку выйдут Элина Свитолина (Украина, 76) и Маркета Вондроушова (Чехия, 42). Игра стартует в 18:30 по времени Астаны. После этого матча начнется второе полуфинальное противостояние Онс Жабер (Тунис, 6) – Арина Соболенко (Беларусь, 2).



Главный тренер футбольного клуба "Астана" Григорий Бабаян прокомментировал стартовый матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, которую столичная команда провела против "Динамо" из Тбилиси. Футбольное противостояние прошло накануне на "Астана Арене". Хозяева поля, ведя в счете 1:0 после первого тайма, не смогли удержать преимущество. На гол Абата Аймбетова ответил Габриэль Сигуа из "Динамо" – 1:1.

