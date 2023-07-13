Ажар Гиният назвала условия, при которых уйдет в отставку

На встрече с общественностью Жетысуской области глава министерства здравоохранения Ажар Гиният сообщила, что готова уйти в отставку, если ее работа окажется недостаточной, сообщает Zakon.kz.

Посетив несколько медицинских объектов, она встретилась с жителями региона.



Одна из активисток области поинтересовалась, готова ли Ажар Гиният уйти в отставку, если проблемные вопросы в сфере здравоохранения в регионе не будут решаться должным образом.

"Если моя работа будет недостаточной или же президент примет меня, скажет, что я неправильно работаю и должна подать в отставку, то я готова", – сказала министр здравоохранения.

Рабочий визит главы Минздрава в Жетысуской области продолжился два дня. Уже сегодня,13 июля 2023 года, Ажар Гиният отправится в Астану.