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Ажар Гиният назвала условия, при которых уйдет в отставку

Ажар Гиният назвала условия, при которых уйдет в отставку Фото: primeminister.kz
На встрече с общественностью Жетысуской области глава министерства здравоохранения Ажар Гиният сообщила, что готова уйти в отставку, если ее работа окажется недостаточной, сообщает Zakon.kz.

Посетив несколько медицинских объектов, она встретилась с жителями региона.

Одна из активисток области поинтересовалась, готова ли Ажар Гиният уйти в отставку, если проблемные вопросы в сфере здравоохранения в регионе не будут решаться должным образом.

"Если моя работа будет недостаточной или же президент примет меня, скажет, что я неправильно работаю и должна подать в отставку, то я готова", – сказала министр здравоохранения.

Рабочий визит главы Минздрава в Жетысуской области продолжился два дня. Уже сегодня,13 июля 2023 года, Ажар Гиният отправится в Астану.

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