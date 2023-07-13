В России госпитализировали актера Краско, озвучивавшего известные мультфильмы
Фото: wikimedia
Иван Краско попал в реанимацию в Санкт-Петербурге. У него диагностировали неблагоприятные последствия инсульта, сообщает Zakon.kz.
Иван Краско почувствовал резкое недомогание, после чего пришлось вызвать ему скорую помощь, сообщает Telegram-канал 112.
В кинематографе Иван Краско дебютировал в 1960 году в эпизодической роли в фильме "Балтийское небо" и на протяжении длительного времени он снимался только в эпизодах. Первую заметную роль он получил в многосерийном телевизионном фильме "Сержант милиции".
Он также принимал участие в озвучивании мультфильмов. Его голосом говорят король в "Карлике Носе", богатырь Святогор в "Алеше Поповиче и Тугарине Змее". Также он озвучивал текст автора в диснеевском мультфильме "Геркулес".
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