В России госпитализировали актера Краско, озвучивавшего известные мультфильмы

Иван Краско попал в реанимацию в Санкт-Петербурге. У него диагностировали неблагоприятные последствия инсульта, сообщает Zakon.kz.

Иван Краско почувствовал резкое недомогание, после чего пришлось вызвать ему скорую помощь, сообщает Telegram-канал 112.

В кинематографе Иван Краско дебютировал в 1960 году в эпизодической роли в фильме "Балтийское небо" и на протяжении длительного времени он снимался только в эпизодах. Первую заметную роль он получил в многосерийном телевизионном фильме "Сержант милиции".