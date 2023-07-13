Смаилов доложил Токаеву о результатах расследования причин аварий на МАЭК и АНПЗ

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 13 июля 2023 года принял премьер-министра Алихана Смаилова, сообщает Zakon.kz.

Президенту Касым-Жомарту Токаеву было доложено об итогах социально-экономического развития Республики Казахстан за шесть месяцев текущего года, а также о результатах расследования причин аварий, произошедших на Мангистауском атомном энергетическом комбинате (МАЭК) и Атырауском нефтеперерабатывающем заводе (АНПЗ).

Как сообщил Алихан Смаилов, в результате расширенного анализа состояния энергосистемы западного региона выявлен ряд системных недостатков в работе энергопредприятий. Кроме того, обнаружены недочеты в работе министерства энергетики, АО "KEGOC", ТОО "МАЭК" и АО "НК "КазМунайГаз".

Председателю правления АО "НК "КазМунайГаз" Магзуму Мирзагалиеву будет объявлен выговор за несвоевременную реализацию мероприятий по обеспечению безопасной и стабильной работы нефтеперерабатывающего завода.

Кроме того, принято решение объявить выговор вице-министру энергетики Жандосу Нурмаганбетову за ослабление контроля по обеспечению безопасности западного энергоузла. Также будут приняты меры административного характера в отношении ряда руководителей и должностных лиц ТОО "МАЭК", АНПЗ, АО "KEGOC".

Вместе с тем для недопущения подобных кризисных ситуаций в будущем правительство примет ряд неотложных и системных мер. В их числе модернизация и реконструкция ТОО "МАЭК", усиление западной энергетической зоны, обеспечение стабильного внешнего электроснабжения АНПЗ и строительство там собственного энергоисточника, соединение западной зоны с Единой электроэнергетической системой Казахстана и т. д.

Глава государства также был проинформирован о ситуации с водообеспечением южных регионов, где вегетация проходит в условиях сохранения маловодья. В этой связи правительством и местными исполнительными органами принимаются необходимые меры. В частности, будет установлена приоритетность сельхозкультур по обеспечению поливной водой, а также применен водооборот. Наряду с этим активизирована работа по внедрению водосберегающих технологий. Для снижения потерь воды на каналах и увеличения накоплений ведутся работы по реконструкции гидротехнических сооружений.

Кроме того, премьер-министр Алихан Смаилов доложил о принимаемых мерах по реализации программы "Тариф в обмен на инвестиции", модернизации коммунальной инфраструктуры и устойчивому управлению популяциями сайгаков.

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Ранее на Госкомиссии под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова рассмотрели ход расследования причин аварий, произошедших на Мангистауском атомном энергетическом комбинате (МАЭК) и Атырауском нефтеперерабатывающем заводе (АНПЗ). Сообщалось, что произошедшая ситуация свидетельствует о недочетах в прогнозировании баланса и планировании ремонтных схем в энергосистеме Западного региона.