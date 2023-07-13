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Главе "КазМунайГаза" и вице-министру энергетики объявят выговоры

Главе "КазМунайГаза" и вице-министру энергетики объявят выговоры Фото: primeminister.kz
Председателю правления АО "НК "КазМунайГаз" Магзуму Мирзагалиеву и вице-министру энергетики Жандосу Нурмаганбетову объявят выговоры. Об этом стало известно на встрече Касым-Жомарта Токаева с Алиханом Смаиловым, сообщает Zakon.kz.

По словам премьер-министра, как отмечено на сайте Акорды, выявлен ряд системных недостатков в работе энергопредприятий Западного региона.

Кроме того, обнаружены недочеты в работе Министерства энергетики, АО "KEGOC", ТОО "МАЭК" и АО "НК "КазМунайГаз".

Поэтому председателю правления АО "НК "КазМунайГаз" Магзуму Мирзагалиеву будет объявлен выговор за несвоевременную реализацию мероприятий по обеспечению безопасной и стабильной работы нефтеперерабатывающего завода.

Также принято решение объявить выговор вице-министру энергетики Жандосу Нурмаганбетову за ослабление контроля по обеспечению безопасности западного энергоузла. Также будут приняты меры административного характера в отношении ряда руководителей и должностных лиц ТОО "МАЭК", АНПЗ, АО "KEGOC".

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Вечером 3 июля первые новости о ЧП пришли из Атырау – там отключились свет и вода. Позже стало известно, что из-за глубокой посадки электроэнергии со стороны внешних сетей аварийно остановились технологические установки АНПЗ, ориентировочно в 18:47 произошло полное отключение электроснабжения завода. Причиной тому стала авария на МАЭК. На комбинате отключился энергоблок №1. Из-за этого электростанции Мангистауской и Атырауской областей перешли на изолированную работу.

Ремонтные работы на тепловой электростанции МАЭК начались 4 июля. 6 июля в 5:51 энергоблок был включен в работу.

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