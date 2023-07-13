Главный флаг Талдыкоргана вновь порвался спустя две недели

Через 15 дней после того, как ветер порвал флаг Талдыкоргана в парке Жастар, акимат города снова вынуждены его менять – и снова по той же причине, сообщает Zakon.kz.

В конце июня в социальных сетях появилось видео, на котором гость из Абайской области рассказывает, что главный флаг Талдыкоргана порван.



Спустя две недели флаг снова порвался и вновь из-за сильного ветра.

"В настоящее время коммунальными службами была произведена работа по замене данного флага", – сообщили корреспонденту Zakon.kz в городской администрации.





Главный флаг Талдыкоргана был установлен в парке "Жастар" в 2016 году. Его высота – 92 м. Это символизирует 1992 год, то есть год утверждения государственных символов Независимого Казахстана. За 7 лет его замена производилась неоднократно, и каждый раз государственный символ рвется из-за сильного ветра. Сколько средств тратит городской акимат на его замену каждый раз, неизвестно.