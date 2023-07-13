"Там живут радиофобы": Минцифры предоставило список проблемных локаций в Астане
В списке перечислены 67 адресов, но что самое интересное – среди этих проблемных локаций есть не только жилые комплексы, но и парк, школа, гостиница, торговый центр и два бизнес-центра.
Жители против установки базовой станции (БС), либо у жилого комплекса нет УК/ОСИ/КСК, либо ЖК не введен в эксплуатацию:
- ЖК Crystal 2, ул. Е-876, 4;
- ЖК Brussels, ул. Кайым Мухамедханов, 20;
- ЖК "Ансар", ул. Култегин, 11/1;
- ЖК ParkHouse, ул. Чингиз Айтматов, 46;
- ЖК Arkada, 4, ул. Кайым Мухамедханов, 21/2;
- ЖК "Будапешт", пр. Кабанбай батыр, 59Б;
- ЖК "Ак Дидар", ул. Казыбек би, 11/1;
- ЖК Q-Garden, ул. Толе би, 40;
- ЖК Alpamys, пр. Улы Дала, 3/1;
- ул. Е-128, строение №7 (не введен в эксплуатацию);
- ЖК Brooklyn, ул. Жошы хан, 23, жилой массив Заречное;
- ЖК "Жарык", ул. Алихан Бокейхан, 14;
- ЖК "Бөкейхан-3", ул. Алихан Бокейхан, 21/3;
- ЖК SOHO, ул. Керей-Жанибек хандар, 42;
- ЖК Crocus City, пр. Кабанбай батыр, 56а;
- ЖК Apple City, ул. Алихан Бокейхан, 25;
- ЖК "Тарлан", ул. Аманжол Болекпаев, 4;
- ТЦ "Магнум" по трассе Астана – Караганда, 45;
- ЖК Barcelona, ул. Анатолий Храпатый, 21;
- ЖК Kerei, ул. Аманжол Болекпаев, 19 (не введен в эксплуатацию);
- ЖК Viva Grand, ул. Жумекен Нажимеденов, 37;
- ЖК London, ул. Анатолий Храпатый, 7/1;
- ЖК "Алтын Отау", ул. Ахмет Байтурсынулы, 40;
- жилой дом, ул. Кенен Азербаева, 14/1;
- ЖК "Амина", ул. Мұхамеджан Тынышбайұлы, 5;
- ЖК "Ордабасы", ул. Ордабасы, 1;
- ЖК "Рио-де-Жанейро", 189-я улица, 27 (не введен в эксплуатацию);
- ЖК Sat City, Блок G, ул. Асфендиярова, 8.
Проведена онлайн-встреча с председателями BI Service, ведется работа:
- ЖК BI City Seoul, ул. Абикен Бектуров, 1/2;
- ЖК BI City Tokyo, ул. Кайым Мухамедханов, 4а;
- ЖК Nova City на Туране, ул. Толе би, 46;
- ЖК "Бигвилль" Sezim Qala, квартал Baqyt Астана;
- ЖК "Сердце столицы", 2 очередь, пр. Туран, 55/4;
- ЖК GreenLine.Asyl Mura, ул. Толе би, 57;
- ЖК EXPO Boulevard, пр. Кабанбай батыр BI
- ЖК "Арнау-11", ул. Бухар жырау, 42;
- ЖК "Камал-3", пр. Улы Дала, 27/3;
- ЖК Nova City, пр. Улы Дала, 38;
- ЖК Capital Park. Light, Керей-Жанибек хандар 50;
- ЖК "Ботанический", ул. Сауран, 34;
- Коттеджный поселок Family Village, ЖК Family town;
- ЖК Only Sun, пр. Мангилик Ел, 56;
- ЖК Capital Park Flowers, 38 улица, 11;
- Binom School им. Қадыр Мырза Әлі, 38 улица, 9/5 (альтернатива ЖК Capital Park Flowers);
- ЖК "7Я", пр. Тауелсиздик, 21/5.
Жители согласны на установку БС, идет сбор подписей:
- ЖК Madrid, ул. Чингиз Айтматов, 60;
- ЖК "Манхэттэн 3", ул. Анет баба, 11/2;
- Столичный парк культуры и отдыха (администрация парка согласна на установку, подано заявление о выделении земельного участка);
- ЖК Grand Champion, пр. Туран, 46/5;
- ЖК "Бағыстан", ул. Е 117, 39;
- ЖК View Park, ул. Жумекен Нажимеденов, 13;
- ЖК Asqat, ул. Ахмет Байтурсынулы, 51;
- ЖК "Бурабай" по ул. Нажимеденова, 62;
- ЖК "Шатер", ул. Сейдимбек, 7.
Жители согласны, на стадии заключения договора с оператором:
- Гостиница the ST. Regis Astana (на стадии согласования проекта договора);
- ЖК Highvill Park Kazakhstan, пр. Кабанбай Батыра, 43;
- ЖК "Онер 2", ул. Анет Баба 9/1В.
С оператором заключили договор, ожидается установка БС:
- ЖК "Самрук Towers", ул. Кайым Мухамедханов, 17/1;
- ЖК "Научный", пр. Туран, 56;
- ЖК "Шыгыс" блок 3Б, ул. Е-15, 11;
- дом по ул. Хиуаз Доспанова, 2/1;
- ЖК "Отау", А105 20/1;
- дом по ул. Азербаева, 16.
Операторы установили БС:
- ЖК "Семь палат", ул. Толе би, 44;
- ЖК City Clinic, ул. Анет баба, 13/3;
- ЖК Smart City, ул. Толе би, 55;
- БЦ "OK", Керей Жанибек хандар, 4;
- БЦ iPlaza, проспект Мангилик Ел, 33/1.
"Статус по каждому адресу меняется каждый день. Вышеуказанная информация актуальна по состоянию на 1 июля. По тем адресам, где получен отказ на установку базовой станции, будут проводиться повторные собрания с жителями, разъяснения с целью получения положительного решения".Пресс-служба МЦРИАП РК
По данным ведомства, с 2021 по 2022 годы в Астане была запущена 471 базовая станция.
"Из них 153 – были демонтированы из-за радиофобии жителей. То есть эффект от запуска новых станций был снижен из-за радиофобии на 33%".Пресс-служба МЦРИАП РК
Для решения проблемы радиофобии Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК приняло следующие меры:
- внесены изменения в нормативные акты, согласно которым для демонтажа БС необходимо согласие более 50% собственников жилья, тогда как раньше демонтаж мог проводится по жалобе одного жителя;
- разработаны поправки, согласно которым для установки БС будет достаточно согласие органа управления дома. На сегодняшний день поправки согласованы с депутатами и находятся в Мажилисе Парламента РК. Эти нормы позволят упростить процесс установки нового оборудования.
"Также сейчас мы планируем провести работу по организации научного исследования о влиянии работы оборудования мобильной связи пятого поколения на здоровье людей. Результаты исследования планируется использовать для проведения разъяснительной работы".Пресс-служба МЦРИАП РК
11 июля 2023 года на совещании по вопросам развития столицы глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что стабильность интернета и сотовой связи в Астане оставляет желать лучшего. Президент спросил у министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдата Мусина, что он может сказать по этому поводу.
По словам Мусина, министерством определено 67 локаций в Астане, "где реально пропадает связь полностью".
"С жителями этих 67 локаций мы проводили работу, там живут радиофобы, которые боятся установки базовых станций на их жилых комплексах. У этих 67 жилых комплексов, акимат помог, провели разъяснительную работу и (жителей. – Прим. ред.) 39 ЖК уже убедили, чтобы на крыше их домов установили базовые станции", – рассказал министр.