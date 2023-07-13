"Там живут радиофобы": Минцифры предоставило список проблемных локаций в Астане

Недавно Касым-Жомарт Токаев раскритиковал качество интернета и связи в Астане. Глава МЦРИАП Багдат Мусин доложил президенту, что в столице имеются 67 проблемных локаций, но там проживают радиофобы. 13 июля в пресс-службе Минцифры предоставили список проблемных локаций, сообщает Zakon.kz.

В списке перечислены 67 адресов, но что самое интересное – среди этих проблемных локаций есть не только жилые комплексы, но и парк, школа, гостиница, торговый центр и два бизнес-центра.

Жители против установки базовой станции (БС), либо у жилого комплекса нет УК/ОСИ/КСК, либо ЖК не введен в эксплуатацию:

ЖК Crystal 2, ул. Е-876, 4;

ЖК Brussels, ул. Кайым Мухамедханов, 20;

ЖК "Ансар", ул. Култегин, 11/1;

ЖК ParkHouse, ул. Чингиз Айтматов, 46;

ЖК Arkada, 4, ул. Кайым Мухамедханов, 21/2;

ЖК "Будапешт", пр. Кабанбай батыр, 59Б;

ЖК "Ак Дидар", ул. Казыбек би, 11/1;

ЖК Q-Garden, ул. Толе би, 40;

ЖК Alpamys, пр. Улы Дала, 3/1;

ул. Е-128, строение №7 (не введен в эксплуатацию);

ЖК Brooklyn, ул. Жошы хан, 23, жилой массив Заречное;

ЖК "Жарык", ул. Алихан Бокейхан, 14;

ЖК "Бөкейхан-3", ул. Алихан Бокейхан, 21/3;

ЖК SOHO, ул. Керей-Жанибек хандар, 42;

ЖК Crocus City, пр. Кабанбай батыр, 56а;

ЖК Apple City, ул. Алихан Бокейхан, 25;

ЖК "Тарлан", ул. Аманжол Болекпаев, 4;

ТЦ "Магнум" по трассе Астана – Караганда, 45;

ЖК Barcelona, ул. Анатолий Храпатый, 21;

ЖК Kerei, ул. Аманжол Болекпаев, 19 (не введен в эксплуатацию);

ЖК Viva Grand, ул. Жумекен Нажимеденов, 37;

ЖК London, ул. Анатолий Храпатый, 7/1;

ЖК "Алтын Отау", ул. Ахмет Байтурсынулы, 40;

жилой дом, ул. Кенен Азербаева, 14/1;

ЖК "Амина", ул. Мұхамеджан Тынышбайұлы, 5;

ЖК "Ордабасы", ул. Ордабасы, 1;

ЖК "Рио-де-Жанейро", 189-я улица, 27 (не введен в эксплуатацию);

ЖК Sat City, Блок G, ул. Асфендиярова, 8.​

Проведена онлайн-встреча с председателями BI Service, ведется работа:

ЖК BI City Seoul, ул. Абикен Бектуров, 1/2;

ЖК BI City Tokyo, ул. Кайым Мухамедханов, 4а;

ЖК Nova City на Туране, ул. Толе би, 46;

ЖК "Бигвилль" Sezim Qala, квартал Baqyt Астана;

ЖК "Сердце столицы", 2 очередь, пр. Туран, 55/4;

ЖК GreenLine.Asyl Mura, ул. Толе би, 57;

ЖК EXPO Boulevard, пр. Кабанбай батыр BI

ЖК "Арнау-11", ул. Бухар жырау, 42;

ЖК "Камал-3", пр. Улы Дала, 27/3;

ЖК Nova City, пр. Улы Дала, 38;

ЖК Capital Park. Light, Керей-Жанибек хандар 50;

ЖК "Ботанический", ул. Сауран, 34;

Коттеджный поселок Family Village, ЖК Family town;

ЖК Only Sun, пр. Мангилик Ел, 56;

ЖК Capital Park Flowers, 38 улица, 11;

Binom School им. Қадыр Мырза Әлі, 38 улица, 9/5 (альтернатива ЖК Capital Park Flowers);

ЖК "7Я", пр. Тауелсиздик, 21/5.

Жители согласны на установку БС, идет сбор подписей:

ЖК Madrid, ул. Чингиз Айтматов, 60;

ЖК "Манхэттэн 3", ул. Анет баба, 11/2;

Столичный парк культуры и отдыха (администрация парка согласна на установку, подано заявление о выделении земельного участка);

ЖК Grand Champion, пр. Туран, 46/5;

ЖК "Бағыстан", ул. Е 117, 39;

ЖК View Park, ул. Жумекен Нажимеденов, 13;

ЖК Asqat, ул. Ахмет Байтурсынулы, 51;

ЖК "Бурабай" по ул. Нажимеденова, 62;

ЖК "Шатер", ул. Сейдимбек, 7.

Жители согласны, на стадии заключения договора с оператором:

Гостиница the ST. Regis Astana (на стадии согласования проекта договора);

ЖК Highvill Park Kazakhstan, пр. Кабанбай Батыра, 43;

ЖК "Онер 2", ул. Анет Баба 9/1В.

С оператором заключили договор, ожидается установка БС:

ЖК "Самрук Towers", ул. Кайым Мухамедханов, 17/1;

ЖК "Научный", пр. Туран, 56;

ЖК "Шыгыс" блок 3Б, ул. Е-15, 11;

дом по ул. Хиуаз Доспанова, 2/1;

ЖК "Отау", А105 20/1;

дом по ул. Азербаева, 16.

Операторы установили БС:

ЖК "Семь палат", ул. Толе би, 44;

ЖК City Clinic, ул. Анет баба, 13/3;

ЖК Smart City, ул. Толе би, 55;

БЦ "OK", Керей Жанибек хандар, 4;

БЦ iPlaza, ​проспект Мангилик Ел, 33/1.

"Статус по каждому адресу меняется каждый день. Вышеуказанная информация актуальна по состоянию на 1 июля. По тем адресам, где получен отказ на установку базовой станции, будут проводиться повторные собрания с жителями, разъяснения с целью получения положительного решения". Пресс-служба МЦРИАП РК

По данным ведомства, с 2021 по 2022 годы в Астане была запущена 471 базовая станция.

"Из них 153 – были демонтированы из-за радиофобии жителей. То есть эффект от запуска новых станций был снижен из-за радиофобии на 33%". Пресс-служба МЦРИАП РК

​Для решения проблемы радиофобии Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК приняло следующие меры:

внесены изменения в нормативные акты, согласно которым для демонтажа БС необходимо согласие более 50% собственников жилья, тогда как раньше демонтаж мог проводится по жалобе одного жителя;

разработаны поправки, согласно которым для установки БС будет достаточно согласие органа управления дома. На сегодняшний день поправки согласованы с депутатами и находятся в Мажилисе Парламента РК. Эти нормы позволят упростить процесс установки нового оборудования.

"Также сейчас мы планируем провести работу по организации научного исследования о влиянии работы оборудования мобильной связи пятого поколения на здоровье людей. Результаты исследования планируется использовать для проведения разъяснительной работы". Пресс-служба МЦРИАП РК

11 июля 2023 года на совещании по вопросам развития столицы глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что стабильность интернета и сотовой связи в Астане оставляет желать лучшего. Президент спросил у министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдата Мусина, что он может сказать по этому поводу.

Материал по теме Багдат Мусин прокомментировал видео, на котором выступает перед президентом

По словам Мусина, министерством определено 67 локаций в Астане, "где реально пропадает связь полностью".

"С жителями этих 67 локаций мы проводили работу, там живут радиофобы, которые боятся установки базовых станций на их жилых комплексах. У этих 67 жилых комплексов, акимат помог, провели разъяснительную работу и (жителей. – Прим. ред.) 39 ЖК уже убедили, чтобы на крыше их домов установили базовые станции", – рассказал министр.