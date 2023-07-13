Полицейские Жамбылской области презентовали проект для борьбы с интернет-мошенничеством
На мероприятии присутствовали представители прокуратуры, руководители банков и банковских служб безопасности, имеющих филиалы в городе Таразе.
Заместитель начальника ДП полковник полиции Алмаз Саламатов презентовал новый проект и рассказал об особенностях современной цифровой лаборатории подразделения.
Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области
Цель программы - противодействие преступлениям в сфере цифровых технологий, иными словами борьба с интернет-мошенничеством.
Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области
Группа "Киберпол" состоит из следователей, оперуполномоченных и криминалиста.
Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области
Работа спецподразделения ведется по двум основным направлениям: информационно-разъяснительная работа среди населения и обеспечение полноты оперативно-розыскных мероприятий в рамках каждого уголовного дела.
Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области
В текущем году сотрудниками киберполиции региона задержаны 28 профессиональных мошенников, 16 из которых являются жителями других областей. Также выявлены 190 "дропперов", используемых мошенниками для достижения своих целей.
Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области
Стоит отметить, что за 6 месяцев текущего года на территории Жамбылской области зарегистрировано 90 случаев интернет мошенничества. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года идет снижение преступлений на 40,8%.