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Законодательство РК

Полицейские Жамбылской области презентовали проект для борьбы с интернет-мошенничеством

проект Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области
В целях исполнения поручения МВД РК Марата Ахметжанова в здании 1-го отдела полиции Управления полиции города Тараза с участием акима Жамбылской области Нуржана Нуржигитова и начальника ДП Арманбека Баймурзина запущен пилотный проект "Киберпол", сообщает Zakon.kz.

На мероприятии присутствовали представители прокуратуры, руководители банков и банковских служб безопасности, имеющих филиалы в городе Таразе.

Заместитель начальника ДП полковник полиции Алмаз Саламатов презентовал новый проект и рассказал об особенностях современной цифровой лаборатории подразделения.

проект

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Цель программы - противодействие преступлениям в сфере цифровых технологий, иными словами борьба с интернет-мошенничеством.

презентация проекта

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Группа "Киберпол" состоит из следователей, оперуполномоченных и криминалиста.

презентация проекта

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Работа спецподразделения ведется по двум основным направлениям: информационно-разъяснительная работа среди населения и обеспечение полноты оперативно-розыскных мероприятий в рамках каждого уголовного дела.

презентация проекта

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

В текущем году сотрудниками киберполиции региона задержаны 28 профессиональных мошенников, 16 из которых являются жителями других областей. Также выявлены 190 "дропперов", используемых мошенниками для достижения своих целей.

презентация проекта

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Стоит отметить, что за 6 месяцев текущего года на территории Жамбылской области зарегистрировано 90 случаев интернет мошенничества. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года идет снижение преступлений на 40,8%.

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Елена Беляева
Нуржигитов Нуржан Жамбылская область Тараз
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