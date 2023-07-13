Полицейские Жамбылской области презентовали проект для борьбы с интернет-мошенничеством

В целях исполнения поручения МВД РК Марата Ахметжанова в здании 1-го отдела полиции Управления полиции города Тараза с участием акима Жамбылской области Нуржана Нуржигитова и начальника ДП Арманбека Баймурзина запущен пилотный проект "Киберпол", сообщает Zakon.kz.

На мероприятии присутствовали представители прокуратуры, руководители банков и банковских служб безопасности, имеющих филиалы в городе Таразе.

Заместитель начальника ДП полковник полиции Алмаз Саламатов презентовал новый проект и рассказал об особенностях современной цифровой лаборатории подразделения.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Цель программы - противодействие преступлениям в сфере цифровых технологий, иными словами борьба с интернет-мошенничеством.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Группа "Киберпол" состоит из следователей, оперуполномоченных и криминалиста.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Работа спецподразделения ведется по двум основным направлениям: информационно-разъяснительная работа среди населения и обеспечение полноты оперативно-розыскных мероприятий в рамках каждого уголовного дела.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

В текущем году сотрудниками киберполиции региона задержаны 28 профессиональных мошенников, 16 из которых являются жителями других областей. Также выявлены 190 "дропперов", используемых мошенниками для достижения своих целей.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Стоит отметить, что за 6 месяцев текущего года на территории Жамбылской области зарегистрировано 90 случаев интернет мошенничества. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года идет снижение преступлений на 40,8%.